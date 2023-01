"Messinho", la joya brasileña de 15 años por la que PSG ofreció una fortuna

Además, fue campeón en el Brasileirao sub 17, la Copa de Brasil y la Supercopa de esa edad y ganó el Paulista de menores de 15 y 17 como goleadores con 23 tantos en 34 partidos.

Dado su gran talento, Palmeiras ya recibió tres ofertas de PSG por 30, 35 y ahora tiene una de 40 millones de euros, según confirmó Joao Paulo Sampaio, Manager del Verdao, que también declaró que quieren renovar el contrato y que la cláusula sea de más de 50.

Qué dijo Estêvão William sobre su apodo y Messi

“Prefiero que me llamen Estêvão Willian porque es mi nombre. El apodo surgió porque me gusta mucho Messi. Es alguien en el que me he inspirado y he tratado de fijarme en lo que hacía", confesó el joven a Mundo Deportivo y reveló: “Mi sueño sería ir a Europa y jugar en el Barcelona".