La Selección de Didier Dechamps no entrenó el lunes tras la victoria ante Polonia, ya que descansaron de cara a lo que será el duelo ante Inglaterra que se disputará el sábado desde las 16 en el Estadio Al Bayt.

La obsesión de Mbappé por la Copa del Mundo

Tras la victoria ante Polonia en la que convirtió dos tantos, Mbappé habló con la prensa y aseguró: "Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos".

"No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas", cerró Mbappé