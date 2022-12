Por ese motivo, Micaela Mesquita, su pareja con la que tuvo varias idas y vueltas desde 2015, no aceptó sus disculpas, borró todas las fotos juntos de su perfil de Instagram y escribió: "Me duele por dentro, pero no me voy a tumbar a sufrir. Vivamos".

image.png

Adriano, de 40 años y con una vida llena de excesos, se retiró del fútbol profesional en 2016 tras defender las camisetas de Flamengo, Inter, Fiorentina, Parma, San Pablo, Roma, Corinthians, Athletico Paranaense y Miami United. Además, sumó 48 partidos y 27 goles con la Selección de Brasil.