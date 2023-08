El lenguaje no supone un obstáculo para su relación, ya que el centrocampista de Incheon habla español a la perfección debido a su paso por La Liga, donde también debutó y jugó en Valencia. Además, ha demostrado una gran paciencia, ya que Neymar lo somete a travesuras diarias: lo despeina, le jala el cabello, lo abraza, lo empuja e incluso lo insta a saludar a los seguidores en las gradas.

Con la incorporación de Kang-in Lee, el antiguo jugador del Barcelona y el Santos parece haber encontrado un nuevo amigo tras la partida de Messi al Inter Miami. No obstante, Neymar y Leo siguen manteniendo un contacto constante y no descartan la posibilidad de volver a jugar juntos en un futuro no muy lejano.