Quién es Daniele Orsato, el electricista que dirigirá a la Selección Argentina ante México en el Mundial Qatar 2022

image.png

Daniele Orsato, el electricista que dirigirá Argentina - México en el Mundial Qatar 2022

Nacido el 23 de noviembre de 1975 en Vicenza, Italia, Daniele Orsato comenzó a dirigir en 1993, pero recién en 2002 lo hizo de manera profesional en la Serie C. Ya para el año 2006 impartía justicia en la máxima categoría del fútbol italiano, mientras que, en 2010, obtuvo su acreditación FIFA para arbitrar de manera internacional.

Sin embargo, antes de decidir ganarse la vida como árbitro de fútbol, Orsato era electricista, profesión que lo obnubiló desde pequeño. “Cuando era niño tenía curiosidad por saber por qué se encendía la luz y mi meta era convertirme en electricista. Estudié en el centro de formación profesional de Trissino y luego encontré un trabajo”, reveló y luego contó que, en ese entonces, pensaba que ese era su sueño: “El primer día que me puse el overol azul y sostuve mi caja de herramientas en la mano, salí de la casa y esperé en el camino a que mis compañeros me recogieran. En ese camino, mientras esperaba, pensé que había logrado mi sueño”.

Contra todo pronóstico, en ese viaje con sus nuevos compañeros de trabajo comenzó a desempeñarse en el arbitraje que hoy lo tiene en la cima del fútbol mundial. Allí, en su estreno laboral, conoció a un compañero que le propuso apuntarse a un curso de árbitro de fútbol.

Más allá de haber sido designado para el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022, también tuvo el privilegio de dirigir la final de la Champions League 2020 en Lisboa, cuando el Bayern Múnich se impuso por 1-0 ante PSG en el año de la pandemia. "Estaba entrenando en Recoaro cuando recibí una videollamada de Rossetti, el designador de la UEFA. Me hizo una pregunta, ¿estás listo para jugar otro partido? Pensé. 'En ese momento el único partido por jugar era la final de copa entre Paris Saint-Germain y Bayern Munich! Llegué a casa, me senté en la cama y lloré. Cuando mis hijos me vieron con lágrimas en los ojos, supieron de inmediato que me habían asignado la final y nos abrazamos", develó.

image.png

Daniel Orsato, un emblema contra el racismo que dirigirá Argentina vs. México en Qatar 2022

Como hecho destacable, Daniele Orsato cumple un papel preponderante como referente en la lucha contra el racismo dentro y fuera del campo de juego. En la Serie A de Italia se lo considera de tal manera, ya que en diversas ocasiones, decidió detener encuentros ante aberrantes insultos xenófobos que bajaban de las tribunas. De hecho, en un Atalanta-Fiorentina, en Bérgamo, pidió que se leyera un comunicado en consonancia con su militancia por los altoparlantes del estadio.

El optimista mensaje de Claudio Chiqui Tapia de cara a lo que se le viene a la Selección Argentina

"Que la gente confíe, este grupo no los va a dejar tirados", declaró Lionel Messi luego de la derrota de la Selección Argentina por 2-1 ante Arabia Saudita, en la fecha 1 del Grupo C del Mundial Qatar 2022. La Scaloneta, que ya no tiene margen de error y debe ganar los dos partidos que faltan para pasar a octavos, jugará el sábado ante México y, en ese contexto, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, realizó un posteo muy optimista.

"Mirá si no vamos a confiar", tuiteó el Chiqui acompañado del emoji de la bandera de Argentina y dos fotos: el plantel festejando la Copa América en el Maracaná y la Finalissima en Wembley, como si hiciera falta recordar lo que este equipo es capaz de lograr.