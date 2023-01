Racing vendió a Carlos Alcaraz a la Premier League: la emotiva despedida del futbolista

Si bien la primera oferta llegó al club días atrás, Alcaraz se estaba entrenando en el gimnasio esta mañana cuando le avisaron que se retirara para hacer las valijas y dirigirse al Aeropuerto de Ezeiza para emprender viaje inmediatamente, rumbo al Viejo Continente dado que este martes deberá someterse a estudios.

Además de los millones que recibirá Racing por el 100% del pase, también se beneficiará con un 15% en caso de que el jugador sea vendido en una cifra superior a la que pagó el conjunto inglés que, si tiene un buen desempeño, probablemente termine sucediendo.

Más allá de esta transferencia histórica, en cuanto a lo futbolístico, esta venta representa una baja importante para el entrenador Fernando Gago, que lo consideraba al juvenil como uno de los titulares y no lo tendrá para la final ante Boca el próximo 20 de enero en Abu Dhabi, por la Supercopa Internacional.

Los números de Carlos Alcaraz en Racing

El futbolista surgido en la Academia deja la institución en la que se formó como profesional. Desde su debut en enero de 2020 con Sebastián Beccacece como entrenador, hasta la actualidad, sumó 83 partidos en los que marcó 12 goles y brindó seis asistencias.

Partidos jugados : 83

: 83 Goles : 12

: 12 Asistencia: 6

image.png

Carlos Alcaraz se despidió de Racing desde el aeropuerto

Carlos Alcaraz, ahora exjugador de Racing, habló desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde declaró que su partida del club no es adiós, sino un hasta luego. El futbolista fue vendido a Southampton de la Premier League por más de 13 millones de euros.

"Le agradezco al hincha de corazón porque me hicieron sentir muy cómodo. No es un adiós, sino un hasta luego. Si hubiera pensado despedirme así, no lo hubiera imaginado. No creí que el gol contra Boca hubiera sido el último en Racing", declaró el futbolista.

A su vez, manifestó: "Es chocante porque lo que más amo es mi familia y es difícil irme sin ellos, pero pronto los voy a tener conmigo. Estaba por ir a entrenar, pero me dijeron que tenía que irme, que tenía vuelo ahora. Así que ahora estoy por irme a seguir mi sueño".

También, expresó que la salida de Racing se debe a una decisión de los clubes y que extrañará mucho a la Academia porque, tal como aseguró, es su casa. Por su partida, se perderá la final contra Boca en Abu Dhabi. Por este motivo, sentenció: "Mis compañeros se van a entregar al 100 para el partido".

"Estuve viendo que la Premier es una liga muy linda y voy a tener que trabajar mucho. Voy a tener que ganarme el puesto como en Racing", cerró el futbolista de 20 años que firmará un contrato por 5 años.

Racing confirmó la venta de Alcaraz

A través de sus redes sociales, el conjunto de Avellaneda confirmó la venta y despidió al futbolista que jugará en la Premier League.