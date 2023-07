Sin filtros: el Chino Garcé habló sobre el tabú de la homosexualidad en el fútbol

"Es una parte de mí que no pudo desarrollarse. Hace un par de años comenzó a estudiar música y canto. En septiembre veremos si podemos hacer algo. Es mi nueva faceta. A medida que avanza en la vida, te quedan esas cosas guardadas y las preguntas '¿por qué no?'" comenzó a contar Garcé.

El exfutbolista de 43 años admitió que solía escuchar reggae cuando era joven y comentó: "Lo que me sucede es que cuando comencé a cantar, no sabía ninguna letra completa. Fui a ver a Los Piojos y Los Redondos, pero no me sé una canción completa. Mi hermana cantaba tango y lo único que realmente sé es tango". Luego agregó: "Mi vida está bien. Está acompañando mis propios procesos, los de mi hija y me permite descubrir qué es lo que realmente me motiva a hacer. Estuve mucho tiempo en el fútbol, acompañando a Chaco en Rosario Central, y sentí que estaba perdiendo el tiempo. Quería ser padre, amigo, novio. La burbuja del fútbol ya pasó. Disfruto de las cosas simples".

La conversación luego se enfocó en los tabúes dentro del mundo del fútbol. Garcé expresó: "Hay una mentalidad muy machista. Estuve mucho tiempo en un ambiente extremadamente machista, donde hay cosas que evitamos o ocultamos. Si lloras, no juegas. La sensibilidad no está bien vista".

"No puedes admitir tener miedo antes de un partido. Si lo haces, el entrenador te saca. Todos tenemos miedo, es parte de la construcción. A veces, el miedo proviene de la infancia o de otros momentos. Debemos abordarlo para enfrentarlo de manera diferente. Necesitamos herramientas para lidiar con esas situaciones", profundizó Garcé.

Otro tema que parece estar prohibido es la homosexualidad. Garcé reconoció que "no está permitido. No es necesario decirlo, pero no está permitido. Bien, esto ha cambiado en algunas partes del mundo".

"Quizás debido a las redes sociales y la nueva era, si decía algo antes y te borraban, nadie se enteraba. Hoy en día, hay cierto respaldo. Mostrar quiénes somos y ser aceptados por el mundo. A pesar de eso, en todo el mundo solo hay diez personas que han hablado abiertamente sobre su elección, y la mayoría de ellas son estrellas en su deporte. ¿Me entiendes? Porque si no, te dirán 'y además juega mal'", concluyó Garcé.