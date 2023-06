La contundente opinión de Camila Homs sobre el rol de las mujeres de los futbolistas: "Sos..."

Embed

"¿Te das cuenta del sacrificio que genera una chica tan chica como vos: irte a otro país, lejos de tu familia? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo hacés para no aburrirte?", quiso saber Fer Dente. "Miro para atrás y el rol de la mujer en ese tipo de parejas es fundamental. Yo me fui muy chica y tenía que levantar mi casa yo sola, porque el jugador trabaja. No me arrepiento de nada de lo que hice", contó.

"Tenés que apoyarlos muchísimo, sos el sostén. Ellos llegan, tienen un día malo, día bueno, sos la que siempre está", opinó sobre las parejas que acompañan a los deportistas de elite. "¿Y si vos tenés un día malo?", le preguntó el conductor. "Bueno, también está la otra parte", le respondió.

"¿Y es verdad eso que dicen que el club les pone presión a las parejas para que los contengan?", indagó Dente. "Eso depende del club. No, en los que me tocó estar a mí, la verdad super bien. Es más, al contrario. Con las mujeres fueron super serviciales, les daban importancia tanto al hombre como a la mujer", afirmó Homs.

CAMILA HOMS DENTE .jpg

El emprendimiento fetiche de Nicolás Riera: "Me pedían..."

El actor Nicolás Riera visitó este jueves Noche al Dente (América TV) y contó su experiencia vendiendo fotos de pies en una aplicación.

"Me pasó que subía muchas stories y si se veía un pie alguien comentaba: 'che, qué lindo pie', esto, lo otro, 'mandame fotos de los pies'. Y dije 'acá hay algo'. Y tengo una amiga que hace OnlyFans y me dijo que hay una aplicación para vender pies", relató el ex Casi Ángeles.

Fer Dente ahí lo interrumpió y pasó a explicar que es OnlyFans: "Es una aplicación que la gente se suscribe, paga por mes para ver videos que las personas suben, y es en dólares. Son videos, por lo general, eróticos".

Embed

Riera agregó que hay un nicho que consume solo fotos de pies y dijo: "Lo voy a probar". "¿Te ponés creativo o te piden cosas?", quiso saber el conductor. "Yo no entiendo el morbo", dijo Nico, y Dente le respondió: "Pero lo hiciste, guacho".

"Me pedían que me sacara la media en slow motion", detalló. "¿Y pero cuánto te pagan?", le preguntó Dente. "No, nada, dos mangos. Fue algo que estuvo bien, era vender fotos de pies", cerró.