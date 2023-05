Un jugador colombiano denunció, entre lágrimas, que sufrió racismo en la cancha de Gimnasia

Además, Rodallega explicó que es natural cierta tensión dentro del campo de juego, pero repudió la actitud de los hinchas del equipo argentino y aseguró que también lo padecieron sus compañeros: “Nos pasó a todos. Es normal que se genere algún problema en la cancha; podemos discutir, podemos pelear, puede haber expulsados, pero que la gente se meta con el tema de la raza, no da rabia, da tristeza”.

El futbolista de 37 años explicó el motivo de su gran angustia: “A mí no me duele que hayamos perdido; se puede perder al último minuto, como también nosotros lo ganamos en Colombia, pero a mí me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno. En Bogotá los tratamos bien y los respetamos, pero ellos hoy no nos respetaron a nosotros”.

VIDEO | El duro testimonio del futbolista que sufrió racismo en la cancha de Gimnasia