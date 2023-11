Hoy juega Argentina vs. Uruguay, y Scaloni podría alcanzar el récord de Bielsa

En el año 2000, cuando arrancaron las Clasificatorias de Conmebol, Argentina le ganó a Chile (4-1), Venezuela (4-0), Bolivia (1-0), Colombia (3-1) y Ecuador (2-0), consiguiendo una marca de ganar en las primeras cinco jornadas de Eliminatorias.

Scaloni podría completar los mismos cinco partidos de arranque con triunfo, si Argentina supera a la Uruguay de Bielsa. En las actuales Eliminatorias, la Albiceleste le ganó a Ecuador (1-0), Bolivia (3-0), Paraguay (1-0) y Perú (2-0).

image.png El equipo en sus entrenamientos. (Foto: @afaseleccion)

Scaloni elogió a su compatriota y aseguró: "Ha marcado una trayectoria en el fútbol argentino y mundial. Los que hemos salido de Newell's para nosotros es una referencia, es una alegría, una satisfacción y, de alguna manera, estamos marcados los que jugamos para él", sumó.

Además, explicó que ambos mantuvieron una charla durante un encuentro en Japón que lo marcó mucho y que en esa conversación, Bielsa, le transmitió la importancia de defender los colores de todos los argentinos.

"Te enseña muchísimas cosas, como qué es representar a esta camiseta, a dar el máximo y a entender la forma de jugar. Esa charla en Japón la recuerdo porque era verdad".

Cómo será el planteo táctico de Argentina ante Uruguay

De cara al duelo contra Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, Lionel Scaloni mantiene una duda en la delantera, donde es una fija Lionel Messi. Todavía no está claro quién será el centrodelantero: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

El ex Racing jugó siempre de titular de local y fue al banco de visitante, en tanto que compartió cancha con el ex River cuando Messi no estuvo de entrada con Paraguay en el Monumental.

Por otro lado, más allá de que se generó cierta incógnita en el inicio de la semana, Nicolás González se plantará en la izquierda de la zona ofensiva, lo que pondría a Ángel Di María como suplente.

El de hoy será el último partido del año de Messi en la Argentina tras haber ganado hace dos semanas en París el Balón de Oro como mejor jugador mundial de la temporada 2022/23, y será la despedida de los campeones del mundo de las canchas argentinas hasta septiembre de 2024 cuando se retomen las Eliminatorias tras la Copa América de mitad de año en los Estados Unidos.