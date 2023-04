La frase bomba de Diego Martínez sobre el interés de Boca que generó indignación en Tigre: "Nos sentaremos y..."

“Hace siete años me fui de Boca, donde me formé como entrenador y como futbolista, aunque fue solo un año. Ahora me encuentro en Tigre, después de pasar por todas las categorías del fútbol argentino”, repasó tras romper una racha de tres derrotas consecutivas en el torneo local.

Y agregó: “Estoy tratando de hacer mi camino y nos sentimos muy valorados como cuerpo técnico por la institución, por la gente que trabaja en el día a día, desde los colaboradores hasta los dirigentes, sentimos el cariño de la gente y lo más importante es que sentimos el respeto de los futbolistas”.

Diego Martínez habló sobre la posibilidad de ser el DT de Boca

Martínez confesó que “no tuve ninguna comunicación por parte de la institución, ni tampoco se comunicaron con Ezequiel o con el club. Imagino que es lógico por la buena relación entre las instituciones”, subrayó.

“Llegado el caso de ese posible interés, lo que me genera es orgullo y satisfacción como cuerpo técnico por lo que significa Boca. Hablaremos qué es lo mejor para todas las partes”, insistió, dejando la puerta abierta para que Juan Román Riquelme lo lleve a Boca.

Diego Martínez 22.jpg Diego Martínez es el DT que quiere Juan Román Riquelme para reemplazar a Hugo Ibarra. (Foto: EFE)

Martínez, de 44 años tiene contrato en Tigre hasta el 31 de diciembre del 2023. Este sábado Tigre le ganó por 2 a 1 a Lanús y logró romper la racha de tres derrotas consecutivas. El primer gol del conjunto de Victoria lo marcó Alexis Castro, a los 36 minutos de la parte inicial, mientras que para Lanús anotó Leandro Díaz a los 21 del complemento. Y en el tiempo adicional, Mateo Retegui le dio el triunfo al Matador.

En la decima fecha, Tigre visitará a Godoy Cruz en Mendoza, el próximo domingo 9 desde las 14 (previamente se enfrentará a Sao Paulo por la Copa Sudamericana), mientras que Lanús recibirá a Arsenal, el viernes 7 desde las 19.