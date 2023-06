La historia detrás del enojo de Messi con Sofi Martínez: "Ella contó en off que..."

Embed

"Lo de Sofi Martínez tiene que ver con que Messi estaba enojado con ella", disparó el periodista en el ciclo que conduce Pamela David.

"Ella hizo una serie de entrevistas para la TV Pública (Llave a la eternidad) y cuando entrevistó a Messi, él le dijo algo en off que ella después contó", sumó y aseguró que "Messi lo consideró una traición".

"El le cuenta algo que tiene que ver con la camiseta de Boca, todo en off. Sofi después, no recuerdo si en las redes sociales o en el programa de Andy (Perros de la calle, Urbana Play), lo revela. Él le reconoció que sí quería ponerse la camiseta de Boca Juniors, pero no lo quería hacer público", aseguró Azzaro develando el misterio del enojo del futbolista con la cronista.

El gesto viral de Lionel Messi que hizo delirar a los hinchas de Boca

Lionel Messi hizo delirar a la hinchada de Boca Juniors con su presencia este domingo en el partido de despedida de Juan Román Riquelme. El astro fue ovacionado por una Bombonera colmada que, en el segundo tiempo, le pidió que se ponga la camiseta del club.

Si bien la "Pulga" en ningún momento se quitó la casaca de la Selección Argentina durante el partido, el capitán albiceleste lució una prenda auriazul en el vestuario que enloqueció a los xeneizes cuando las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

En el vestuario, el rosarino posó para una foto con el utilero Matías Capella. Allí se vio a la "Pulga" con el diseño de unas ojotas que lleva los colores de Boca. El modelo es azul y contiene tres líneas amarillas en su parte superior, además del escudo de la institución en uno de sus costados. Las mismas tienen un costo de $8.999.

Además de Riquelme, el capitán del seleccionado argentino fue el centro de atracción de los 57.000 asistentes, que le regalaron una emocionante bienvenida cuando fue presentado por los conductores como el último de los invitados al partido festivo.