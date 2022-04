La insólita razón por la que le bloquearon la tarjeta de crédito al Kun Agüero

El Kun se bajó el videojuego para celulares The Grand Mafia y contó que le terminaron bloqueando la tarjeta de crédito por la cantidad de plata que gastó para comprar distintas funciones.

"No sé cuánto llevo gastado, estoy poniendo plata a morir. Empecé a comprar, a comprar, me maquiné, me puse todas las armas. En un momento, se me bloqueó la tarjeta de crédito", reveló.

"Al otro día se me desbloqueó, tengo una banda de oro. No sé cuánto estoy gastando. Pasé a ser el número uno del servidor. Tengo 120 millones de poder en tan solo dos semanitas", cerró el Kun.