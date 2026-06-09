Con Messi a disposición y sorpresas en defensa: los once que evalúa Scaloni para el amistoso ante Islandia

La principal novedad en la Selección Argentina tiene que ver con que Lionel Messi sumará minutos contra Islandia luego de superar la lesión muscular que sufrió en Inter Miami. No obstante, hay que esperar para ver si el capitán será titular o partirá como suplente, ya que el cuerpo médico dosificará las cargas para evitar cualquier tipo de recaída a pocos días del inicio del campeonato mundial.

Qué cambios analiza Scaloni para la defensa de la Selección Argentina

La última línea defensiva presenta incógnitas asociadas a las altas médicas recientes y a la rotación obligada de futbolistas que arrastran un desgaste considerable.

En la defensa, también podrían retornar Gonzalo Montiel y Cuti Romero, quienes de responder bien, tienen chances de arrancar el Mundial frente a Argelia. Por el sector izquierdo, las ausencias forzaron al entrenador a ensayar con variantes posicionales llamativas: en el lateral izquierdo, con Nicolás Tagliafico preservado, el que tendría su chance en un puesto inusual cuando se utiliza una línea de cuatro es Nico González. Más allá de eso, Nicolás Capaldo y Facundo Medina son opciones concretas para esos puestos.

Por su parte, la zona de gestación mantendrá los nombres pesados del ciclo, con un solo futbolista sosteniéndose desde el arranque tras el juego en Texas: en el mediocampo aparecerán los habituales titulares y el único que repetirá de entrada con respecto al amistoso con Honduras es Thiago Almada para seguir sumando rodaje.

Cuál es la formación probable de la Selección Argentina vs. Islandia

A falta de la ratificación oficial en las planillas del estadio, la Albiceleste saltaría al campo de juego con la siguiente alineación:

Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel o Nicolás Capaldo, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Qué jugadores se pierden el amistoso por lesión y cómo llegan al Mundial

El departamento médico trabaja a contrarreloj con tres piezas fundamentales de la estructura titular que quedaron marginadas de este compromiso en Alabama para preservar su físico. Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no estarán a disposición del cuerpo técnico. El plan es no arriesgarlos para que lleguen en óptimas condiciones frente a Argelia, partido para el cual el Dibu y Álvarez están proyectados como titulares.

El cuadro de situación detallado de las bajas se compone de la siguiente manera: