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Con Messi a disposición y sorpresas en defensa: los once que evalúa Scaloni para el amistoso ante Islandia

El cuerpo técnico de la Selección Argentina ultima los detalles tácticos en la antesala del amistoso ante Islandai, con el objetivo de llegar con rodale al Mundial.

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Con Messi a disposición y sorpresas en defensa: los once que evalúa Scaloni para el amistoso ante Islandia

El tramo de preparación final en territorio norteamericano ingresó en su etapa de definiciones definitivas para los campeones del mundo. La formación de la Selección Argentina vs. Islandia, por un amistoso internacional, concentra la atención de los analistas, mientras Lionel Scaloni define el equipo y evalúa posibles cambios para el último partido preparatorio antes del Mundial. Lionel Messi jugará, pero no está confirmado que sea titular.

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La planificación logística estipula un cambio de postura respecto al ensayo inmediato anterior en Texas. La Selección Argentina afrontará ante Islandia en Alabama el último amistoso en la previa del Mundial 2026. Lionel Scaloni termina de definir la formación y analiza variantes para un duelo que servirá de prueba final de cara al debut con Argelia.

A diferencia de la rotación masiva vista el fin de semana, la prioridad actual pasa por aceitar las piezas principales: tras el triunfo 2-0 sobre Honduras con un equipo que mezcló titulares y suplentes, la idea del cuerpo técnico de la Albiceleste es ya directamente darle rodaje a la base de jugadores que piensa para arrancar la Copa del mundo el 16 de junio.

Cómo será el regreso de Lionel Messi en el partido ante Islandia

La recuperación física del astro rosarino representa la principal atracción informativa para los fanáticos en la antesala del encuentro en Alabama.

La principal novedad en la Selección Argentina tiene que ver con que Lionel Messi sumará minutos contra Islandia luego de superar la lesión muscular que sufrió en Inter Miami. No obstante, hay que esperar para ver si el capitán será titular o partirá como suplente, ya que el cuerpo médico dosificará las cargas para evitar cualquier tipo de recaída a pocos días del inicio del campeonato mundial.

Qué cambios analiza Scaloni para la defensa de la Selección Argentina

La última línea defensiva presenta incógnitas asociadas a las altas médicas recientes y a la rotación obligada de futbolistas que arrastran un desgaste considerable.

En la defensa, también podrían retornar Gonzalo Montiel y Cuti Romero, quienes de responder bien, tienen chances de arrancar el Mundial frente a Argelia. Por el sector izquierdo, las ausencias forzaron al entrenador a ensayar con variantes posicionales llamativas: en el lateral izquierdo, con Nicolás Tagliafico preservado, el que tendría su chance en un puesto inusual cuando se utiliza una línea de cuatro es Nico González. Más allá de eso, Nicolás Capaldo y Facundo Medina son opciones concretas para esos puestos.

Por su parte, la zona de gestación mantendrá los nombres pesados del ciclo, con un solo futbolista sosteniéndose desde el arranque tras el juego en Texas: en el mediocampo aparecerán los habituales titulares y el único que repetirá de entrada con respecto al amistoso con Honduras es Thiago Almada para seguir sumando rodaje.

Cuál es la formación probable de la Selección Argentina vs. Islandia

A falta de la ratificación oficial en las planillas del estadio, la Albiceleste saltaría al campo de juego con la siguiente alineación:

Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel o Nicolás Capaldo, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Qué jugadores se pierden el amistoso por lesión y cómo llegan al Mundial

El departamento médico trabaja a contrarreloj con tres piezas fundamentales de la estructura titular que quedaron marginadas de este compromiso en Alabama para preservar su físico. Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no estarán a disposición del cuerpo técnico. El plan es no arriesgarlos para que lleguen en óptimas condiciones frente a Argelia, partido para el cual el Dibu y Álvarez están proyectados como titulares.

El cuadro de situación detallado de las bajas se compone de la siguiente manera:

  • Leandro Paredes: El mediocampista arrastra un desgarro leve que sufrió en el último partido con Boca, por la Copa Libertadores. Se está recuperando pero todavía no se entrenó a la par de sus compañeros.

  • Emiliano Martínez: El guardameta padece una fractura en el dedo anular de la mano derecha. Sin embargo, será titular en el debut con Argelia el próximo 16 de junio.

  • Julián Álvarez: El atacante cordobés tiene un problema en uno de sus tobillos, que el miércoles le impidió entrenarse, pese a que el día anterior había hecho fútbol. La lesión la trajo desde Atlético de Madrid y debe lidiar con la inflamación, pero no corre peligro su presencia en el Mundial.

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