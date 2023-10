La pregunta sobre Messi que incomodó a Tata Martino, y su tajante respuesta

“Otra vez no jugó, dijiste el otro día que va día a día y hay un reporte circulando, no sé si es verdad o no que se rompió y que no va a jugar más esta temporada… Puedo saber sí eso es verdad, si no es verdad. ¿Qué nos puede decir?”, planteó en la rueda de prensa.

A Martino no le gustó nada la pregunta, y le respondió: "Mi pregunta es: '¿Y si ese reporte no es verdad? ¿Qué pasaría con quien hizo el reporte?'", lanzó el entrenador. El planteo siguió: "Nada. Entonces, lo que queda es lo que dije yo. Vamos partido tras partido. Vamos a evaluarlo", dijo el DT, tajante.

Luego, señaló cómo sigue la Pulga: "Él cada vez se siente mejor. En el pasó del tiempo se verá lo que dije yo si esta bien. No sé quien dijo que está fuera de toda la temporada".

A la MLS le quedan 3 fechas, y el Inter Miami sigue lejos de las posiciones clasificatorias del torneo, en la posición número 13, con 33 puntos –a 5 unidades de los playoffs–. El miércoles 4 de octubre se enfrenta a Chicago Fire; el sábado 7 a Cincinnati; el 18 de octubre repone una fecha pendiente frente a Charlotte FC y el 21 de ese mes repite de nuevo contra ese mismo club.

“Si contra Chicago está para jugar, está para ir al banco o corremos riesgo y tiene que quedar afuera, va a quedar afuera. Y haremos lo mismo con Cincinnati”, adelantó Martino.

En el cierre de la conferencia, Martino aprovechó para quejarse con la organización de la MLS por la seguidilla de partidos: "Lo necesitamos en la parte más importante de la temporada. No queremos correr riesgo con Leo y con cualquier otro. Tenemos que soportar esto pero es una locura la cantidad de partidos que se juegan con viajes incluidos. Habría que revisar esto tras la fecha FIFA de septiembre donde los jugadores llegaron con desgaste importante", concluyó.