La tajante respuesta de Riquelme sobre la posibilidad de que Palermo sea DT de Boca

Luego, dejó en claro que las diferencias siguen intactas más allá del respeto: "Él puede hacer lo que quiera, cada uno tiene su forma de vivir y yo tengo la mía. Igual, vamos a ganar las elecciones y el lunes anunciaremos al técnico", dijo.

Embed

“Estamos a siete días de las elecciones más fáciles de la historia de nuestro club: o seguimos siendo un club de los hinchas o dejamos que tres personajes nos saquen el corazón porque lo que van a hacer el otro día es venderle la cancha y el club a esta gente del exterior”, aseguró.

“Quieren venderle el estadio a cuatro extranjeros, quieren privatizar a Boca”, sumó, con una crítica directa a la fórmula de Ibarra y Macri.

Es sabida la rivalidad entre ambos fuera del campo de juego, y si bien en épocas de gloria como jugadores su relación dentro de la cancha era inmejorable, sus roces fuera del césped siempre fueron noticia.

Martín Palermo: "Si las cosas salen como uno cree, voy a ser el próximo DT de Boca"

"No hay que dar muchas vueltas, es la realidad. Soy claro, no entro en todo lo que se está generando internamente. Sí me tengo que sentir agradecido que si las cosas salen como uno cree que pueden suceder voy a ser el próximo DT de Boca", dijo el Titán después del triunfo de Platense a Sarmiento.

"En todo este tiempo han pasado otros presidentes, como Daniel Angelici en dos períodos, han estado el Vasco (Rodolfo) Arruabarrena, Guillermo (Barros Schelotto) y yo nunca estuve en consideración ni me llamaron. Con esta gestión actual les ha tocado al Negro (Hugo) Ibarra y a (Sebastián) Battaglia. No me ha tocado tampoco la posibilidad. Hoy, si las cosas se dan, tengo la posibilidad de ser el técnico de Boca", había sumado.

image.png Épocas de gloria xeneize. (Foto: archivo)

La promesa de Javier Milei si Martín Palermo es el nuevo DT xeneize

Horas después de las declaraciones de Palermo, a través de su cuenta de X, el actual entrenador de Platense recibió el apoyo del presidente electo de la Argentina, Javier Milei.

"Cuando Martín Palermo se retiró del fútbol en cancha de Boca, mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a La Bombonera. Si ahora vuelve como DT, me da unas ganas locas de volver", escribió en sus redes.