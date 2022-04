Le "robó" el Balón de Oro a Maradona en 1986 y hoy acompaña al ejército ucraniano contra la invasión rusa

Quién se quedó la distinción de Maradona

Pero llamativamente no ganó el Balón de Oro de ese año y no se debió a las decisiones de periodistas o exjugadores de la época, sino a una regla que impedía que jugadores no europeos obtengan el premio a mejor jugador del mundo. El que le "robó" el premio fue Igor Belánov, exjugador ucraniano.