A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
OOPS

Estalló todo: se supo qué le dijo Manuel a Lola al oído tras ser expulsada de Gran Hermano

La sanción que dejó afuera a Lola Tomaszeuski de Gran Hermano desató la emoción de Manuel Ibero, quien terminó llorando y le pidió algo al oído antes de su salida definitiva. Mirá.

26 may 2026, 11:46
Banner seguínos en google Primicias Ya
Estalló todo: se supo qué le dijo Manuel a Lola al oído tras ser expulsada de Gran Hermano
Estalló todo: se supo qué le dijo Manuel a Lola al oído tras ser expulsada de Gran Hermano

Estalló todo: se supo qué le dijo Manuel a Lola al oído tras ser expulsada de Gran Hermano

La salida obligada de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) generó un fuerte cimbronazo dentro de la casa y dejó especialmente golpeado a Manuel Ibero, quien no pudo ocultar su angustia tras la sanción definitiva contra la participante con la que había iniciado un romance. La joven quedó fuera del reality luego de incumplir reiteradamente una de las reglas más importantes del juego: no brindar información del exterior a sus compañeros tras haber regresado mediante el repechaje días atrás.

En medio de la tensión y mientras se preparaba para abandonar la casa por la puerta giratoria, quedó al descubierto el emotivo intercambio que mantuvieron ambos participantes segundos antes de despedirse definitivamente. Muy movilizado por la situación, Manuel se acercó a Lola y le susurró: “Te quiero. Esperame”.

Leé también

Lola explotó tras ser expulsada de Gran Hermano y apuntó muy duro contra Titi: "Sos una..."

Lola explotó tras ser expulsada de Gran Hermano y apuntó muy duro contra Titi: Sos una...

La participante, completamente afectada por el desenlace y con visible tristeza por tener que abandonar nuevamente el programa, respondió con sinceridad: “Tranqui, obvio… Y perdoname”. Sin poder contener las lágrimas, Manu volvió a contestarle en pleno abrazo: “No, perdoname a mí”.

La escena reflejó el fuerte vínculo emocional que ambos construyeron durante la convivencia dentro del reality y dejó expuesto el duro golpe que significó para Manuel la salida de Lola. Además de la tristeza por la despedida, el participante quedó envuelto en una situación delicada de cara a la continuidad de su juego.

Embed

La decisión de expulsar a Lola Tomaszeuski fue tomada por El Big junto con la producción del programa luego de detectar que la jugadora volvió a romper las reglas relacionadas con el manejo de información del afuera. Cabe recordar que la influencer había conseguido regresar a la competencia hacía menos de una semana gracias al repechaje, pero su estadía terminó abruptamente tras hablar de más.

Antes de abandonar definitivamente la casa, Lola hizo una fuerte autocrítica frente a sus compañeros y reconoció su equivocación. “Soy una boluda. Me fui de boca”, expresó, todavía en shock por lo sucedido. Además, aseguró que jamás tuvo la intención de perjudicar ni su participación ni la del resto de los jugadores.

Pero las consecuencias no terminaron allí. La producción también decidió sancionar a Manuel Ibero, quien quedó automáticamente nominado por haber participado en charlas vinculadas a estrategias de juego relacionadas con la información que Lola había filtrado. Esa situación terminó comprometiendo seriamente su continuidad dentro del reality.

Ahora, mientras la casa intenta reacomodarse tras el escándalo y las especulaciones por lo ocurrido no dejan de crecer, Manuel deberá afrontar días decisivos. Con el peso emocional de la partida de Lola y tras quedar envuelto en la polémica, el participante quedó en una posición complicada y con grandes chances de convertirse en el próximo eliminado del certamen.

Abrazo Lola y Manuel - expulsión GH

Cuál fue el explosivo descargo de Lola tras su expulsión de Gran Hermano

La controvertida salida de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando repercusiones. A pocos días de haber regresado al reality, la participante fue eliminada de la competencia luego de que el Big considerara que incumplió una de las reglas más importantes al brindar datos del exterior dentro de la casa.

Así, luego de abandonar el programa, la joven decidió romper el silencio y compartió un video en sus redes sociales donde manifestó su bronca por la medida tomada por la producción. Allí, aseguró que no comprende el motivo de la sanción y comparó su situación con la de otros jugadores que, según ella, también hablaron de cuestiones ajenas al juego y no recibieron el mismo castigo.

“Ya estoy en casa, estoy como shockeada, triste, feliz. Es una mezcla de sentimientos terribles. Primero que nada agradecerles a todos los que dieron todo para que vuelva a entrar y también pedirles perdón porque estuve cinco días”, expresó al comienzo de su descargo.

Embed

Más adelante, Lola apuntó directamente contra la decisión del reality y dejó en evidencia su malestar. “La realidad es que no termino de entender por qué me expulsaron porque realmente no hablé del afuera y no dije mucho más de lo que habló Brian o de lo que habló Andrea de Yipio”, sostuvo.

Además, fue todavía más tajante al referirse a lo sucedido dentro de la casa: “No es para tirar caca pero es la realidad: básicamente querían que me vaya yo. Definitivamente. Porque Brian tiró explícitamente lo de Nazareno, yo solamente di un consejo. De hecho, Andrea también se lo dio a Manu”, disparó.

Por último, la ex participante lamentó no poder continuar en el juego, aunque remarcó que se queda con lo vivido durante esos días. “Pero bueno, ya está, no voy a revolver eso. Yo estoy feliz de los cinco días que viví adentro. Ya me chupa un huevo si lo vieron o no lo vieron, yo sé que sí y con eso me quedo. Les agradezco a los que me bancaron, estoy contenta y triste por haberme ido lógicamente”, cerró.

Lola Tomaszeuski

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto