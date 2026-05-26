Estalló todo: se supo qué le dijo Manuel a Lola al oído tras ser expulsada de Gran Hermano

Embed

La decisión de expulsar a Lola Tomaszeuski fue tomada por El Big junto con la producción del programa luego de detectar que la jugadora volvió a romper las reglas relacionadas con el manejo de información del afuera. Cabe recordar que la influencer había conseguido regresar a la competencia hacía menos de una semana gracias al repechaje, pero su estadía terminó abruptamente tras hablar de más.

Antes de abandonar definitivamente la casa, Lola hizo una fuerte autocrítica frente a sus compañeros y reconoció su equivocación. “Soy una boluda. Me fui de boca”, expresó, todavía en shock por lo sucedido. Además, aseguró que jamás tuvo la intención de perjudicar ni su participación ni la del resto de los jugadores.

Pero las consecuencias no terminaron allí. La producción también decidió sancionar a Manuel Ibero, quien quedó automáticamente nominado por haber participado en charlas vinculadas a estrategias de juego relacionadas con la información que Lola había filtrado. Esa situación terminó comprometiendo seriamente su continuidad dentro del reality.

Ahora, mientras la casa intenta reacomodarse tras el escándalo y las especulaciones por lo ocurrido no dejan de crecer, Manuel deberá afrontar días decisivos. Con el peso emocional de la partida de Lola y tras quedar envuelto en la polémica, el participante quedó en una posición complicada y con grandes chances de convertirse en el próximo eliminado del certamen.

Abrazo Lola y Manuel - expulsión GH

Cuál fue el explosivo descargo de Lola tras su expulsión de Gran Hermano

La controvertida salida de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando repercusiones. A pocos días de haber regresado al reality, la participante fue eliminada de la competencia luego de que el Big considerara que incumplió una de las reglas más importantes al brindar datos del exterior dentro de la casa.

Así, luego de abandonar el programa, la joven decidió romper el silencio y compartió un video en sus redes sociales donde manifestó su bronca por la medida tomada por la producción. Allí, aseguró que no comprende el motivo de la sanción y comparó su situación con la de otros jugadores que, según ella, también hablaron de cuestiones ajenas al juego y no recibieron el mismo castigo.

“Ya estoy en casa, estoy como shockeada, triste, feliz. Es una mezcla de sentimientos terribles. Primero que nada agradecerles a todos los que dieron todo para que vuelva a entrar y también pedirles perdón porque estuve cinco días”, expresó al comienzo de su descargo.

Embed

Más adelante, Lola apuntó directamente contra la decisión del reality y dejó en evidencia su malestar. “La realidad es que no termino de entender por qué me expulsaron porque realmente no hablé del afuera y no dije mucho más de lo que habló Brian o de lo que habló Andrea de Yipio”, sostuvo.

Además, fue todavía más tajante al referirse a lo sucedido dentro de la casa: “No es para tirar caca pero es la realidad: básicamente querían que me vaya yo. Definitivamente. Porque Brian tiró explícitamente lo de Nazareno, yo solamente di un consejo. De hecho, Andrea también se lo dio a Manu”, disparó.

Por último, la ex participante lamentó no poder continuar en el juego, aunque remarcó que se queda con lo vivido durante esos días. “Pero bueno, ya está, no voy a revolver eso. Yo estoy feliz de los cinco días que viví adentro. Ya me chupa un huevo si lo vieron o no lo vieron, yo sé que sí y con eso me quedo. Les agradezco a los que me bancaron, estoy contenta y triste por haberme ido lógicamente”, cerró.