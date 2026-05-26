Sorpresa total: el ex de una famosa cantante será papá

Mientras tanto, el defensor boquense parece enfocado en esta nueva etapa. Se convierte en padre junto a una figura de perfil discreto pero con raíces profundas en el mundo Boca, en una noticia que nadie en el ambiente del fútbol ni del espectáculo vio venir.

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¿Qué dijo Ángela Leiva tras confirmarse su separación de Marcelo Weigandt?

Hace casi un año, la separación de Ángela Leiva y el futbolista Marcelo Weigandt tomó por sorpresa a sus seguidores y generó una fuerte repercusión en las redes sociales. Luego de varios rumores que hablaban de una crisis entre ambos, fue la propia cantante quien decidió confirmar que la relación llegó a su fin después de apenas tres meses de noviazgo.

La noticia salió a la luz a partir de una conversación de la artista con Ángel de Brito, donde reconoció que estaba atravesando un momento muy delicado en lo personal. Según contó el conductor, la intérprete le admitió que la separación era un hecho y que la “estaba pasando mal” tras el abrupto final de la historia de amor con el jugador.

Entre las razones que habrían provocado el distanciamiento apareció un factor difícil de sostener: la distancia. Mientras Ángela continúa desarrollando su carrera musical en Argentina, con una intensa agenda de presentaciones y shows en distintos puntos del país, Weigandt se encuentra instalado en Estados Unidos por su presente profesional en el Inter Miami CF. Esa realidad, según explicó De Brito, habría complicado la continuidad del vínculo.

En los últimos días, además, muchos fanáticos comenzaron a notar un cambio en las publicaciones de la cantante. Atrás quedaron las fotos románticas y los mensajes dedicados al futbolista que solía compartir con frecuencia en sus redes sociales. El silencio sobre su vida sentimental alimentó aún más las especulaciones sobre la ruptura.

Finalmente, Ángela reapareció públicamente con un mensaje especial dirigido a las personas que la acompañan diariamente. Desde sus historias de Instagram, la cantante agradeció el cariño que recibió en medio de este difícil presente y dejó en claro que intenta refugiarse en el trabajo para atravesar el dolor emocional.

"Gracias a todos por tantos mensajes lindos. Por acá trabajando para devolverles un poquito de ese amor que me dan a diario", expresó la artista junto a una imagen suya, mostrando el apoyo de sus seguidores como un sostén fundamental en este momento personal.