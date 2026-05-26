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ENORME REVUELO

Sorpresa total: el ex de una famosa cantante será papá

Según contaron en LAM, el ex de una reconocida figura de la música se convertirá en papá junto su actual pareja.

26 may 2026, 12:13
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Marcelo Weigandt pegó el volantazo más inesperado de su vida personal. El lateral de Boca Juniors confirmó que va a ser papá por primera vez junto a Nayla Rosica, su actual pareja, quien se desempeñó como nutricionista del club xeneize y es hija de un dirigente vinculado a la institución.

La noticia se filtró cuando More Weigandt, hermana del jugador, publicó una historia de Instagram en la que anunció que será madrina del bebé en camino. El embarazo ya transita el cuarto mes y la confirmación desató una catarata de reacciones en redes sociales.

El motivo del revuelo es claro: apenas un año atrás, Chelo protagonizaba una de las relaciones más visibles del ambiente, junto a Ángela Leiva. La pareja se mostraba unida, hablaba de casamiento y proyectaba un futuro juntos. Sin embargo, el vínculo se cortó de manera abrupta: según trascendió en LAM, el futbolista le comunicó la ruptura a la cantante por WhatsApp mientras estaba en Estados Unidos jugando para el Inter Miami.

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Leiva no ocultó el golpe. En distintas entrevistas reconoció las secuelas emocionales que le dejó esa separación y lo mucho que había apostado a esa historia. Por eso, la velocidad con la que Weigandt rehízo su vida y la noticia del embarazo volvieron a instalar el tema con fuerza en los medios y en las redes.

Mientras tanto, el defensor boquense parece enfocado en esta nueva etapa. Se convierte en padre junto a una figura de perfil discreto pero con raíces profundas en el mundo Boca, en una noticia que nadie en el ambiente del fútbol ni del espectáculo vio venir.

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¿Qué dijo Ángela Leiva tras confirmarse su separación de Marcelo Weigandt?

Hace casi un año, la separación de Ángela Leiva y el futbolista Marcelo Weigandt tomó por sorpresa a sus seguidores y generó una fuerte repercusión en las redes sociales. Luego de varios rumores que hablaban de una crisis entre ambos, fue la propia cantante quien decidió confirmar que la relación llegó a su fin después de apenas tres meses de noviazgo.

La noticia salió a la luz a partir de una conversación de la artista con Ángel de Brito, donde reconoció que estaba atravesando un momento muy delicado en lo personal. Según contó el conductor, la intérprete le admitió que la separación era un hecho y que la “estaba pasando mal” tras el abrupto final de la historia de amor con el jugador.

Entre las razones que habrían provocado el distanciamiento apareció un factor difícil de sostener: la distancia. Mientras Ángela continúa desarrollando su carrera musical en Argentina, con una intensa agenda de presentaciones y shows en distintos puntos del país, Weigandt se encuentra instalado en Estados Unidos por su presente profesional en el Inter Miami CF. Esa realidad, según explicó De Brito, habría complicado la continuidad del vínculo.

En los últimos días, además, muchos fanáticos comenzaron a notar un cambio en las publicaciones de la cantante. Atrás quedaron las fotos románticas y los mensajes dedicados al futbolista que solía compartir con frecuencia en sus redes sociales. El silencio sobre su vida sentimental alimentó aún más las especulaciones sobre la ruptura.

Finalmente, Ángela reapareció públicamente con un mensaje especial dirigido a las personas que la acompañan diariamente. Desde sus historias de Instagram, la cantante agradeció el cariño que recibió en medio de este difícil presente y dejó en claro que intenta refugiarse en el trabajo para atravesar el dolor emocional.

"Gracias a todos por tantos mensajes lindos. Por acá trabajando para devolverles un poquito de ese amor que me dan a diario", expresó la artista junto a una imagen suya, mostrando el apoyo de sus seguidores como un sostén fundamental en este momento personal.

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