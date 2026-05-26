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El escándalo de los médicos truchos de "Argentina Salud" suma 30 colegios y contratos por millones de pesos

La Justicia investiga convenios firmados por escuelas con empresas vinculadas a la clínica de González Catán. Sospechan que hubo atención médica con sellos adulterados y profesionales sin habilitación.

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clínica trucha de González Catán: al menos 30 colegios denunciaron a las clínicas truchas por haber firmado convenios millonarios

clínica "trucha" de González Catán: al menos 30 colegios denunciaron a las clínicas truchas por haber firmado convenios millonarios

La causa por la presunta red de médicos falsos y certificados truchos en La Matanza sumó un nuevo capítulo que agrava la investigación judicial. Al menos 30 colegios del distrito denunciaron que habían contratado servicios de emergencias médicas con empresas vinculadas a la clínica “Argentina Salud”, señalada como el núcleo de la maniobra.

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Habló la doctora que destapó la red de falsos médicos en González Catán. (Foto: captura YouTube)

Según consta en el expediente, las escuelas habían firmado convenios para la cobertura de alumnos y docentes en casos de urgencias dentro de los establecimientos educativos. Algunos contratos incluso ya habían sido abonados por todo el año 2026.

ARGENTINA SALUD EN GONZÁLEZ CATÁN: HABLA LA ABOGADA DE UNA EXNUERA DE SANTARCERI
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De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, hubo acuerdos que contemplaban pagos de hasta 1,3 millones de pesos por apenas 50 llamados de emergencia.

La aparición de instituciones educativas dentro de la causa encendió aún más las alarmas judiciales, especialmente por la posible atención de menores de edad en un circuito que ahora es investigado por presunto ejercicio ilegal de la medicina.

Ambulancias, certificados y sellos bajo sospecha

La investigación reveló además que a varias escuelas acudieron ambulancias y vehículos particulares para atender emergencias médicas. Tras esas intervenciones, se entregaban certificados médicos sellados que ahora son analizados por la Justicia.

Los investigadores sospechan que muchos de esos documentos fueron confeccionados utilizando sellos falsificados o pertenecientes a otros profesionales.

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La causa apunta contra una estructura que, según estiman los investigadores, habría funcionado durante al menos cinco años en distintas localidades de La Matanza.

Uno de los testimonios más comprometedorios fue el de Dunia Mercedes Suazo Pulido, una médica cubana detenida en la causa, quien reconoció ante la Justicia que no tenía el título revalidado para ejercer en Argentina.

Además, admitió que utilizaba el sello de otra médica para atender pacientes y aseguró que ese material le era entregado por Alberto Santarceri, señalado como dueño de “Argentina Salud”.

También declaró el médico boliviano Carlos Covarrubias, quien confirmó que trabajaba con sellos ajenos y realizaba guardias tanto en ambulancias como dentro de escuelas.

Según su testimonio, llevaba certificados previamente sellados y cobraba 80 mil pesos por guardias de 24 horas.

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Tanto Covarrubias como Suazo Pulido afirmaron que los sellos eran entregados al inicio de cada jornada y luego devueltos a Sofía Luna, esposa de Santarceri.

La investigación quedó en manos del fiscal Fernando Garate y del juez de garantías Rubén Ochipinti, quienes intentan determinar si detrás de la clínica operaba una asociación ilícita dedicada al ejercicio ilegal de la medicina y a la emisión irregular de documentación médica.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició tras la denuncia de una médica que aseguró que estaban utilizando su nombre, matrícula y sello profesional sin autorización.

A partir de esa presentación se realizaron allanamientos en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning, donde se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos, sellos médicos, computadoras y vehículos.

Además, durante los operativos se detectaron autos con patentes presuntamente adulteradas.

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En total hay 29 detenidos. Entre los principales acusados figuran Alberto Santarceri, Sofía Luna, Dunia Mercedes Suazo Pulido, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri y Gabriel Musse.

Todos enfrentan acusaciones por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. La Justicia no descarta sumar futuras imputaciones por estafa a medida que avancen las denuncias de pacientes e instituciones afectadas.

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