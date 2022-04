La extrema confesión de Dalma Maradona a los 6 meses de embarazo

Dalma Maradona panza 6 meses.jpg Dalma Maradona junto a su hija Roma, mostrando las panzas.

Asimismo, confesó lo mal que la pasó durante las primeas semanas. "No la pasé muy bien la primera parte del embarazo porque a diferencia de Roma (que me sentí espectacular) con Azul estuve vomitando, pero ahora ya estoy mucho mejor y ya de 6 meses!", reveló Dalma Maradona.

Además, la actriz explicó que al darse cuenta que estaba embarazada estando fuera del país, recurrió a un análisis de sangre conocido como ADN fetal, donde se enteró el sexo de la beba en camino. Cabe destacar que este estudio brinda información genética del embrión, por lo que muchas mujeres del ambiente suelen hacérselo para una mayor tranquilidad.

Dalma Maradona reveló la condición impuesta para reunirse con Verónica Ojeda

Tras difundirse la foto que reunió a Dalma Maradona, su hermana y su madre con Verónica Ojeda y Dieguito Fernando para exigirle a la Justicia mediante un comunicado que esclarezca la muerte del Diez, ahora la hija mayor de Claudia Villafañe confesó cuál fue la condición que impusieron las partes para poder conseguir el objetivo: saber realmente por qué murió Diego Maradona el 25 de noviembre de 2020.

comunicadi flia maradona.jpg La foto de una parte de los herederos del Diez que sorprendió a todos, donde Dalma Maradona ocupa el centro de la imagen y a sus costados están su hermana y Verónica Ojeda, mamá de Dieguito Fernando.

"Hicimos un pacto de que nadie habla más de nadie, entonces lo quiero respetar", se limitó a declarar Dalma Maradona frente al micrófono de Intrusos (América TV) que fue a buscarla a la salida del programa de radio Metro en el que trabaja actualmente, para conocer detalles del encuentro y las novedades que pudiese haber en la causa tras la difusión del comunicado.

Y mientras intentaba seguir camino, Dalma agregó "Hablaría de todo, no tengo problemas. Pero de verdad tengo que ir a buscar a mi hija al colegio", excusándose para no tener que seguir respondiendo sobre Verónica Ojeda y lo que han podido conversar las dos familias, quienes hoy por hoy están unidas en pos de conocer las verdaderas causas de la muerte de Diego Maradona.

Dalma Maradona captura pacto con Ojeda.jpg

En tanto, cuando la mamá de Roma ya se iba pidió a la prensa que no la persigan y al alcanzar a preguntarle por los motivos de la ausencia Jana Maradona en la fotografía, nuevamente se limitó a declarar "Pregúntenle a ellos por qué no estaban. Yo no puedo hablar por los demás".