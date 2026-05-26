Netflix tiene la miniserie española más vista del año y apenas son 8 capítulos para maratonear

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El personaje interpretado por Pedro Alonso comenzará entonces un complejo juego de manipulación. Por un lado, fingirá seguir adelante con el robo del cuadro. Por otro, preparará un golpe maestro destinado a robar al propio empresario que lo contrató.

"Berlín y la dama del armiño", el fenómeno que domina Netflix

Desde su lanzamiento, Berlín y la dama del armiño captó la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. La serie logró posicionarse rápidamente entre los contenidos más vistos de la plataforma y se mantuvo durante días liderando el ranking global.

El éxito tuvo todavía más impacto porque muchos consideraban que el universo de La casa de papel ya había alcanzado su techo tras el cierre de la serie original. Sin embargo, el personaje de Berlín volvió a demostrar que sigue siendo uno de los más queridos por los fans.

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La propuesta mantuvo la esencia de la franquicia. Hubo planes imposibles, traiciones y dramatismo. Todo eso impulsó una nueva ola de espectadores que rápidamente convirtió la serie en conversación obligada dentro de redes sociales.

La despedida definitiva de uno de los personajes más populares

Netflix presentó esta miniserie como la despedida definitiva del personaje de Berlín. Aunque la plataforma todavía no confirmó si existirán nuevas historias relacionadas con el universo de La casa de papel, esta producción cerró varios arcos narrativos pendientes.

La interpretación de Pedro Alonso volvió a recibir elogios por parte del público. El actor español construyó nuevamente un personaje elegante, manipulador y carismático que funcionó como el gran motor de la historia.

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El elenco principal de "Berlín y la dama del armiño"

Pedro Alonso (Berlín, La casa de papel), Michelle Jenner (Berlín, Isabel), Tristán Ulloa (Berlín, El caso Asunta), Begoña Vargas, (Berlín, Bienvenidos a Edén), Julio Peña Fernández (Berlín, El cautivo) y Joel Sánchez (Berlín, La favorita 1922) retoman sus papeles en esta nueva entrega, a la que se suman Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Netflix sigue expandiendo el universo de "La casa de papel"

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre nuevas producciones, el éxito de la miniserie volvió a abrir la puerta a futuros proyectos relacionados con La casa de papel.

Netflix sabe que la franquicia todavía tiene una enorme capacidad de convocatoria. Por eso, distintas versiones y posibles spin-offs continúan apareciendo como rumores dentro de la industria.

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Mientras tanto, la plataforma sigue aprovechando el impulso de esta nueva entrega, que ya se consolidó como uno de los mayores éxitos globales del año.

Por ahora, los ocho episodios de Berlín y la dama del armiño ya están disponibles en Netflix y continúan sumando espectadores alrededor del mundo.

Tráiler oficial de "Berlín y la dama del armiño" en Netflix