Marcelo Gallardo dirigió su primera práctica en River, con Germán Pezzella en el equipo

Asimismo, Pezzella firmó el contrato con River y se convirtió en el primer refuerzo de la nueva era de Gallardo.

El mensaje de Gallardo a los hinchas de River

Durante la conferencia de prensa, Marcelo Gallardo también dejo un mensaje para los fanáticos que esperaban verlo de nuevo en el banco de suplentes del Millonario: "Hablar del hincha de River es sentir un privilegio enorme. Lo han demostrado a lo largo de toda mi carrera y se ha potenciado cuando fui entrenador. En este año y medio siempre me mostraron muchísimo amor y afecto. Eso se los quiero retribuir de todo corazón tratando de que ellos se sientan identificados con el equipo. Ese es mi trabajo. Tenemos muchísimas ganas de poder expresarlo en estos partidos que vienen".

"Gracias a todos por estar presentes acá. Tenía mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve. Yo siempre digo lo que siento. Y ahora siento muchísima emoción. Tengo sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver al club y recorrer el mundo River me hace sentir en casa", sostuvo el Muñeco en su vuelta al Millonario.