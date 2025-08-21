A24.com

Nicolás Cabré compartió las fotos de las vacaciones con su hija Rufina antes de que se mude a Turquía

Antes de que Rufina emprenda viaje a Turquía para instalarse con la China Suárez, Nicolás Cabré compartió unos días de descanso junto a su hija y su pareja, Rocío Pando.

21 ago 2025, 20:55
nicolas cabre y su hija rufina
nicolas cabre y su hija rufina

Nicolás Cabré aprovechó unos días de descanso para hacer una escapada a Córdoba junto a su hija Rufina y su pareja, Rocío Pando. El viaje se dio justo antes de que la niña emprenda rumbo a Turquía para instalarse con su mamá, la China Suárez, quien actualmente vive allí junto a Mauro Icardi.

"Días felices", escribió el actor en el epígrafe de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió varias imágenes de sus vacaciones en las sierras cordobesas.

En las fotos se los puede ver disfrutando de distintas actividades al aire libre, como paseos en bicicleta, caminatas por senderos naturales y una divertida carrera en karting. La familia se mostró relajada y sonriente, aprovechando cada momento juntos antes de la partida de Rufina.

La publicación recibió cientos de comentarios de seguidores que celebraron el vínculo entre padre e hija y destacaron la buena onda de Rocío, quien se integró con naturalidad a la dinámica familiar.

Este viaje no solo fue una oportunidad para descansar, sino también para reforzar los lazos afectivos en un momento de transición importante para la niña, que comenzará una nueva etapa en el exterior.

La China Suárez negó estar embarazada y desmintió a Wanda Nara

Wanda Nara volvió a ser noticia este jueves al hacer una explosiva declaración frente a los medios. Fiel a su estilo, dejó entrever que la China Suárez podría estar esperando un hijo de Mauro Icardi, generando un fuerte impacto en la prensa.

"Yo hablé con él (por Mauro Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, indicó Wanda Nara desde el Aeropuerto de Ezeiza, provocando una ola de especulaciones en los medios de comunicación.

Más adelante, la empresaria dejó entrever que maneja información sensible sobre su ex y la actriz: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, agregó la conductora, sin brindar más detalles pero dejando instalada la duda en medio del conflicto judicial que mantiene con el padre de sus hijas. En Intrusos (América TV), se hicieron eco de sus dichos y aclararon que desde el entorno de la China Suárez niegan rotundamente que esté embarazada.

"Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas", precisó Paula Varela en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Además, se refirió a la dinámica entre Wanda e Icardi, marcada por la tensión: "Wanda me dijo que él la llamó y me dice textualmente pensando que era por algo de las nenas y que termina siendo lo de siempre, que terminan peleando".

"La China no está embarazada, no es verdad, miente en eso", afirmó Karina Iavícoli, desmintiendo la versión que Wanda dejó entrever en su reciente contacto con la prensa.

Cabe recordar que la China Suárez y Mauro Icardi oficializaron su romance durante el verano. Desde entonces, se muestran inseparables y muy enamorados desde Turquía, donde se instalaron en una nueva casa con planes de futuro ya consolidados en Estambul.

