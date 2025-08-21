Nicolás Cabré compartió las fotos de las vacaciones con su hija Rufina antes de que se mude a Turquía

Este viaje no solo fue una oportunidad para descansar, sino también para reforzar los lazos afectivos en un momento de transición importante para la niña, que comenzará una nueva etapa en el exterior.

cabre y rufina 1

cabre y rufina 2

cabre y rufina 3

cabre y rufina 4

cabre y rufina 5

cabre y rufina 6

La China Suárez negó estar embarazada y desmintió a Wanda Nara

Wanda Nara volvió a ser noticia este jueves al hacer una explosiva declaración frente a los medios. Fiel a su estilo, dejó entrever que la China Suárez podría estar esperando un hijo de Mauro Icardi, generando un fuerte impacto en la prensa.

"Yo hablé con él (por Mauro Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, indicó Wanda Nara desde el Aeropuerto de Ezeiza, provocando una ola de especulaciones en los medios de comunicación.

Más adelante, la empresaria dejó entrever que maneja información sensible sobre su ex y la actriz: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, agregó la conductora, sin brindar más detalles pero dejando instalada la duda en medio del conflicto judicial que mantiene con el padre de sus hijas. En Intrusos (América TV), se hicieron eco de sus dichos y aclararon que desde el entorno de la China Suárez niegan rotundamente que esté embarazada.

"Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas", precisó Paula Varela en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Además, se refirió a la dinámica entre Wanda e Icardi, marcada por la tensión: "Wanda me dijo que él la llamó y me dice textualmente pensando que era por algo de las nenas y que termina siendo lo de siempre, que terminan peleando".

"La China no está embarazada, no es verdad, miente en eso", afirmó Karina Iavícoli, desmintiendo la versión que Wanda dejó entrever en su reciente contacto con la prensa.

Cabe recordar que la China Suárez y Mauro Icardi oficializaron su romance durante el verano. Desde entonces, se muestran inseparables y muy enamorados desde Turquía, donde se instalaron en una nueva casa con planes de futuro ya consolidados en Estambul.