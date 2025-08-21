El trasfondo tormentoso de la relación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson: qué ocultan

“Uno era más dañino que el otro”, remarcó. Por su parte, Luis Bremer, hizo referencia a la última etapa de Martín como técnico de River. El panelista de Karina Mazzocco contó que la pareja “no era tanto de los llamados, sino que se mandaban audios de entre 3 y 8 minutos”.

Después de detallar lo que Evangelina y Martín habrían vivido en estos 17 años, y en cuanto al divorcio que enfrentarán, Fava aseguró que “Demichelis, tiene un patrimonio superior a los 80 millones de dólares”, ya que “su representante, Jorge Cysterpiller, cada vez que el futbolista cobraba un contrato, le triplicaba el dinero”.

“Cysterpiller hacía que sus representados depositaran su dinero en cuentas en Suiza, Estados Unidos y Uruguay, además de invertir en bienes raíces, pozos y otros negocios. También los presentaba con cuenta $0 al momento de sus matrimonios”, explicó el periodista, insinuando que, de esta manera, el cordobés podría evitar compartir con su esposa los bienes ganados antes del casamiento.

Qué les dijo Evangelina Anderson a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis

En el marco del Día de las Infancias, Evangelina Anderson dedicó un emotivo mensaje a sus tres hijos, Bastian, Emma y Lola, mientras atraviesa el proceso de separación de Martín Demichelis. La modelo eligió expresarse desde el corazón, mostrando el profundo amor que siente por sus hijos y sus deseos para el futuro de ellos.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una tierna foto junto a sus tres hijos y acompañó la publicación con un emotivo mensaje: “Le pido al cielo me permita verlos convertidos en grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”.

En su reflexión, Anderson también transmitió una enseñanza sobre los valores que desea inculcarles a sus hijos. “Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”, remarcó.

La modelo continuó con palabras de aliento, enfocadas en la resiliencia y la búsqueda interior: “Si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, solo tienen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón”.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase cargada de ternura y protección, incluso en la distancia: “Emprendan su vuelo, no tengan miedo de caer, porque ahí siempre, y aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano”.