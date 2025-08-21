A24.com

El trasfondo tormentoso de la relación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson: qué ocultan

Mientras delinean estrategias legales para acordar el divorcio y la división del patrimonio, comenzaron a revelarse detalles sobre cómo era la vida cotidiana de Martín Demichelis y Evangelina Anderson.

21 ago 2025, 21:03
Martín Demichelis y Evangelina Anderson atraviesan un proceso de separación que no solo afecta su vínculo sentimental, sino también la gestión de su patrimonio. Poco a poco, ambos comenzaron a dialogar con sus respectivos representantes legales para definir cómo se llevará a cabo la división de bienes y la administración de los activos en común.

El 20 de agosto, Daniel Fava, en A la Tarde (América TV), informó que el patrimonio en juego superaría los 50 millones de dólares. Además, señaló que el equipo legal que asesora al exfutbolista ya estaba al tanto de la situación y trabajando en los detalles de la negociación, anticipando un proceso que podría ser largo y complejo dado el volumen de bienes involucrados. Un día después, una investigación más profunda dejó en claro que la cifra supera lo dicho, y que además el vínculo no era color de rosas.

"Desde que él jugaba en las inferiores de River, esta ha sido una relación tóxica y tormentosa", adelantó el periodista, y sumó que la toxicidad era "entre ambos, acá no hay bueno ni malo". Además, remarcó cómo la expareja dividirá sus bienes en el marco de un millonario divorcio.

“El entorno de Martín diagnosticó la relación como tóxica y tormentosa”, señaló y recordó que el padre de Demichelis la llamó "picasesos", pero sumó que él se comportaría de la misma manera:Él no se quedaba atrás. Así como ella lo volvía loco, él la enfermaba con los celos”.

“Uno era más dañino que el otro”, remarcó. Por su parte, Luis Bremer, hizo referencia a la última etapa de Martín como técnico de River. El panelista de Karina Mazzocco contó que la pareja “no era tanto de los llamados, sino que se mandaban audios de entre 3 y 8 minutos”.

Después de detallar lo que Evangelina y Martín habrían vivido en estos 17 años, y en cuanto al divorcio que enfrentarán, Fava aseguró que “Demichelis, tiene un patrimonio superior a los 80 millones de dólares”, ya que “su representante, Jorge Cysterpiller, cada vez que el futbolista cobraba un contrato, le triplicaba el dinero”.

“Cysterpiller hacía que sus representados depositaran su dinero en cuentas en Suiza, Estados Unidos y Uruguay, además de invertir en bienes raíces, pozos y otros negocios. También los presentaba con cuenta $0 al momento de sus matrimonios”, explicó el periodista, insinuando que, de esta manera, el cordobés podría evitar compartir con su esposa los bienes ganados antes del casamiento.

Qué les dijo Evangelina Anderson a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis

En el marco del Día de las Infancias, Evangelina Anderson dedicó un emotivo mensaje a sus tres hijos, Bastian, Emma y Lola, mientras atraviesa el proceso de separación de Martín Demichelis. La modelo eligió expresarse desde el corazón, mostrando el profundo amor que siente por sus hijos y sus deseos para el futuro de ellos.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una tierna foto junto a sus tres hijos y acompañó la publicación con un emotivo mensaje: “Le pido al cielo me permita verlos convertidos en grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”.

En su reflexión, Anderson también transmitió una enseñanza sobre los valores que desea inculcarles a sus hijos. “Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”, remarcó.

La modelo continuó con palabras de aliento, enfocadas en la resiliencia y la búsqueda interior: “Si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, solo tienen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón”.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase cargada de ternura y protección, incluso en la distancia: “Emprendan su vuelo, no tengan miedo de caer, porque ahí siempre, y aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano”.

evangelina anderson hijos

     

 

