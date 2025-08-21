Patricia Bullrich volvió a apuntar contra Kicillof: "La Policía tendría que haber actuado"

“Esta idea nos hace retroceder, es lo que nosotros queremos remediar. Quién es CONMEBOL para decirle a la Argentina lo que tiene o lo que no tiene que hacer. No nos pueden poner condiciones”, cerró la ministra de Seguridad.

Patricia Bullrich anunció que el Estado pidió ser querellante en la causa

Por otra parte, anteriormente, Patricia Bullrich, anunció este jueves por la tarde que el Estado argentino pidió ser querellante en la causa penal que investiga los incidentes que tuvieron lugar durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, y acompañada del ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, la funcionaria justificó la solicitud: “No puede la Argentina estar dando vueltas en el mundo por la imagen del destrozo que tuvo lugar en un partido de Copa Sudamericana. Nos vamos a meter en la causa”. Y afirmó: “Queremos que los culpables paguen, sean argentinos o chilenos. Como digo siempre: el que las hace, las paga”.

Para la titular de la cartera de Seguridad, las fuerzas de seguridad tendrían que haber actuado para impedir lo que calificó como “un espectáculo deplorable y violento”. “Ni bien se tiró la primera piedra, se tendría que haber actuado para evitar lo que sucedió después. Las decisiones tienen que ser rápidas y concretas”, dijo.

E insistió: “No puede haber inacción policial. Si uno lleva a 800 policías a una cancha es para que actúen, no para que miren lo que está sucediendo. Eso es algo que le reclamamos a los estado provinciales que tienen la responsabilidad de la seguridad pública y concreta en las 23 provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires”.