Política
Patricia Bullrich
Independiente
Violencia en el fútbol

Patricia Bullrich volvió a apuntar contra Kicillof: "La Policía tendría que haber actuado"

La ministra de Seguridad también cargó contra la CONMEBOL por la organización del partido entre Independiente y la U de Chile. “No nos pueden imponer condiciones”, sostuvo.

EXCLUSIVO: HABLA PATRICIA BULLRICH SOBRE INDEPENDIENTE DE UNIVERSIDA DE CHILE

Patricia Bullrich habló de los incidentes en los incidentes en Avellaneda en el estadio de Independiente: “No hubo una sola decisión de la policía de la provincia de Buenos Aires de actuar después de tres horas de violencia que generó un descontrol absoluto”. De esta manera, la ministra de Seguridad apuntó nuevamente contra el gobierno bonaerense de Axel Kicillof por las responsabilidades de lo sucedido y también culpó a la organización de CONMEBOL.

Gravísimo enfrentamiento entre barras de Independiente y Universidad de Chile (Fotobaires)

En A24, la ministra de Seguridad destacó que en los incidentes “la Política tendría que haber actuado, haber hecho un cordón y separar a las hinchadas, con un corralito o sacarlos de la cancha. Esta situación de dejar tres horas de violencia, no se puede permitir”.

Dónde está la CONMEBOL, la provincia de Buenos Aires y APreViDe, de dónde es la filosofía que la Policía no puede entrar en la cancha. Si la Policía interfiere impide el conflicto, el gobierno de Kicillof tiene la mirada de que no actuamos por miedo y sí, siempre puede ser peor, pero también puede ser mejor, para qué llevan 800 efectivos”, agregó Bullrich.

Además, agregó: “La Argentina cambió a una filosofía del orden del orden. El no actuar es lo que hace es hacernos retroceder y lo que nosotros queremos terminar y que los políticos no tengan miedo de actuar”.

Esta idea nos hace retroceder, es lo que nosotros queremos remediar. Quién es CONMEBOL para decirle a la Argentina lo que tiene o lo que no tiene que hacer. No nos pueden poner condiciones”, cerró la ministra de Seguridad.

Patricia Bullrich anunció que el Estado pidió ser querellante en la causa

Por otra parte, anteriormente, Patricia Bullrich, anunció este jueves por la tarde que el Estado argentino pidió ser querellante en la causa penal que investiga los incidentes que tuvieron lugar durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, y acompañada del ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, la funcionaria justificó la solicitud: “No puede la Argentina estar dando vueltas en el mundo por la imagen del destrozo que tuvo lugar en un partido de Copa Sudamericana. Nos vamos a meter en la causa”. Y afirmó: “Queremos que los culpables paguen, sean argentinos o chilenos. Como digo siempre: el que las hace, las paga”.

Para la titular de la cartera de Seguridad, las fuerzas de seguridad tendrían que haber actuado para impedir lo que calificó como “un espectáculo deplorable y violento”. “Ni bien se tiró la primera piedra, se tendría que haber actuado para evitar lo que sucedió después. Las decisiones tienen que ser rápidas y concretas”, dijo.

E insistió: “No puede haber inacción policial. Si uno lleva a 800 policías a una cancha es para que actúen, no para que miren lo que está sucediendo. Eso es algo que le reclamamos a los estado provinciales que tienen la responsabilidad de la seguridad pública y concreta en las 23 provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires”.

