"Me haría bisexual por Messi": la historia del periodista español que enloquece por el 10 argentino

En diálogo con A24, el periodista español relató: "No me importaría tener un hijo suyo. Es una forma de profesarle amor infinito. Es tanto lo que nos ha dado que yo ahora mismo no concibo el fútbol sin Su Santidad".

Al ser consultado por cómo vive su amor por Messi, el periodista relató: "Lo mío con Leo es un amor puro. Leo está sentado justo a la derecha del escudo del Barcelona. No hay más. En España, evidentemente el aficionado del Real Madrid no quiere saber absolutamente nada con Messi y lo entiendo porque es tanto el daño que Leo le ha hecho".

Cristóbal Soria habló con A24 y confesó su amor eterno por Lionel Messi

La ilusión por ver nuevamente a Messi con la camiseta del Barcelona es la ilusión de todos los catalanes. Sin embargo, Soria reconoce que es muy difícil la vuelta del ídolo al club que lo vio nacer: "No hay ninguna posibilidad que Messi en el corto plazo vuelva a Barcelona. Si Laporta sigue como presidente, Leo no va a poner los pies en el club. No existe ninguna posibilidad de que eso suceda".

Y concluyó: "Somos afortunados de ser contemporáneos de Leo Messi y haber disfrutado de su obra en vivo y en directo".

El golazo de Messi de tiro libre que le dio la agónica victoria al PSG

Soria estaba viendo el partido con la familia Messi en el estadio. "Pensamos que el PSG sumaba 3 puntos sin grandes sobresaltos, pero el Lille lo dio vuelta y todo hacía pensar que iba a ser un descalabro. Son muchos años de cercanía con la familia, de relación, yo estaba allí porque era mi sitio. Cuando llegó ese momento (el gol), no me lo pude creer. Cuando ejecutó nos abrazamos y disfrutamos. Era un guion increíble con Antonela abrazándose a mí. Para un enfermo del fútbol como yo fue una experiencia orgásmica", sentenció Soria.