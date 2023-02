Pablo Aimar reveló por qué se emocionó tanto con el gol de Messi contra México en el Mundial: "Son cosas que..."

En una conferencia de prensa brindada antes de un amistoso del seleccionado argentino Sub 15 que él conduce y Estudiantes de Río Cuarto, el entrenador explicó: “Son cosas que le pasan a alguien al que le gusta mucho el fútbol. Empezamos mal (en el Mundial). Y lo que vino después fue un desahogo. Hay situaciones personales atrás, pero fue el desahogo de una semana de tensión en la que no habíamos dormido, de ver que las cosas no se habían torcido del todo y las podíamos encaminar de nuevo”.