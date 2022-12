Mundial Qatar 2022: las emotivas palabras de RIvaldo para Lionel Messi

JDZSTBYDNBCUZBQCTKUJBUMRJM.jpg

"No hay palabras para ti, Leo Messi. Merecías ser Campeón del Mundo antes, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo, te mereces este título por la persona que eres y por el maravilloso fútbol que siempre has jugado. Me quito el sombrero ante ti. Que Dios te bendiga", agregó.

U4QBENDYY5D45BDVNJYTCKXMRE.webp

Rivaldo jugó en 15 equipos en su carrera sobresaliendo San Pablo, Palmeiras, Corinthians y Cruzeiro de Brasil, Barcelona de España y Milan de Italia.

La reacción en el hospital de Pelé ante el triunfo de la Argentina: "¡Qué cosa...!"

pelé y su hija.jpg

El astro del fútbol brasilero, Pelé, se encuentra internado desde noviembre pasado en San Pablo. El ex futbolista, de 82 años, atraviesa un tratamiento médico luego de que le encontraran un tumor en el colon a finales de 2021.

Pero su salud no fue un impedimento para que el crack brasileño siguiera los partidos del Mundial Qatar 2022. Desde su cuarto y junto a su hija Kely, miraron el partido entre Argentina y Croacia por la semifinal.

El triunfo por 3-0 fue festejado por Pelé que desde la cuenta de Instagram de su hija se dejaron ver en dos videos.

Cuando el partido recién comenzaba, Kely subió el primer video de la tarde en el que se ven la mano de ella y de su padre unidas y un sticker de Lionel Messi, con la tele de fondo en una imagen del crack argentino.

Casi en el final del encuentro, el jugador del PSG deleitó a los espectadores con una maravillosa jugada por el lado derecho yéndose hasta la linea del córner y terminándola con un pase a Julián Álvarez que cambió por gol. Mientras repetían la jugada, Kely grabó la misma y la publicó junto a la frase: “Que coisa linda”.