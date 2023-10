Neymar lo hizo de nuevo: organizó una fiesta privada antes del empate con Venezuela y estalló el escándalo

En su cuenta de Instagram, el comunicador escribió que “no fue tanto el empate de la selección brasileña con Venezuela lo que se volvió tema en Cuiabá, sino una posible ‘fiesta’ de algunos jugadores que habría ocurrido el jueves 12. En un audio de WhatsApp que circula, una mujer señala que Neymar se habría quedado con Rebeca Ribeiro, Vinicius Jr se habría quedado con Letícia Sogiro y Richarlison, con Rita Lopes. En un video que también se está viralizando en la capital de Mato Grosso, algunas personas señalan que en la imagen la mujer rubia que aparece sería la influencer Letícia Sogiro saliendo, por la mañana, del hotel donde se alojaba la selección brasileña”.

Y luego, añadió: “Rebeca, señalada por el presunto encuentro con Neymar, incluso subió a Internet una foto con el jugador llamándolo ‘hermano’ y hoy, después de toda la polémica en la ciudad, subió un vídeo hablando de los rumores. Rebeca incluso amenaza con demandar a algunas personas”.

image.png Neymar con el seleccionado brasileño. (Foto: Getty)

El portal brasileño UOL, por su parte, se hizo eco de las declaraciones de la modelo e influencer Letícia Sogiro. La mujer en cuestión afirmó haber mantenido un encuentro con la estrella del Real Madrid y ser la autora del audio que se viralizó.

“Estamos hablando por mensajes desde abril. Incluso se filtró un audio mío diciendo esto”, comenzó su relato la joven en el citado medio en una nota que llevó la firma del periodista Lucas Pasín. En el mensaje que le envió a su amigo, y que luego saliera a la luz, Sogiro expresó: “Llevaba hablando con Vini desde abril. Me invitó a su cumpleaños, a muchas fiestas. Me pidió que fuera a Madrid, y nunca fui a verle. Estuvimos hablando mucho tiempo, seis meses. ¿Y luego viene a mi ciudad y no puedo estar con él? Esta gente de Cuiabá es tan estúpida, ¿no? Vete a la mierda. Yo estoy bien. Estoy con un tipo con el que hablo. Soy soltera, él es soltero. ¿Ni siquiera puedo estar con el tipo en paz?”.

Letícia, además, dijo que a Vinícius Jr. no le gustó que la “aventura” se haya hecho pública, por lo que no sabe si tendrá futuro. “Está disgustado con la situación”, dijo y en cuanto a la celebración con los jugadores, la influencer no confirmó los otros nombres presentes.

Sólo manifestó que recibió la invitación a la fiesta en un hotel, y que le dijeron que no hablara del evento, pero develó un detalle: “Allí estaban vetados los móviles”.