Video: a Neymar le tiraron un balde de pochoclos y enfureció

Embed

El descargo de Neymar tras la agresión del hincha

"Es triste, no vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear. Vine a hacer lo que más amo que es jugar al fútbol y defender a mi país", expresó Neymar al ser consultado por la agresión.

Y agregó: "Ni siquiera vi lo que era, solo lo vi cuando me golpeó. Me puse muy nervioso, condeno ese tipo de actitud, no hay que hacerlo, es muy malo para el fútbol, para el ser humano".

"Es difícil hablar ahora. Tengo que analizar el partido. No creo que hayamos jugado mal. Intentamos, buscamos, creamos oportunidades, conseguimos alguna. El arquero de ellos estuvo muy bien... Lamentablemente, ellos encontraron una pelota y encontraron el empate. Esos detalles y esos errores tenemos que buscar reducir para no ser sorprendidos una vez más", finalizó Neymar.

Con este resultado, Brasil interrumpe su impecable rendimiento y cede el liderazgo de las Eliminatorias Sudamericanas a la Argentina, que venció en sus tres encuentros (contra Ecuador, Bolivia y Paraguay).

Brasil había iniciado su camino con una victoria contundente por 5 a 1 ante Bolivia y un triunfo ajustado contra Perú en Lima. Su próximo desafío será el martes 17 frente a Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa.