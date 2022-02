image.png

Según la prensa paraguaya, Carrizo se negó a vacunarse contra el COVID-19, por lo que los dirigentes le retrucaron que era condición sine qua non para renovar el vínculo.

Carrizo reiteró su negativa y se trasladó a un hotel y los dirigentes no volvieron a saber de él, ya que no puede retomar los entrenamientos hasta tanto no firme el contrato.

La dirigencia de Cerro Porteño vacunó a todo el plantel ya que esta temporada afrontará además de los dos certámenes de la Liga Paraguaya, la Copa Libertadores y la primera Copa del Paraguay, por lo que quiere evitar sanciones de Conmebol.