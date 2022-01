Rige el pase sanitario en micros de media y larga distancia: ¿qué sanciones se pueden aplicar si no se presenta el certificado de vacunación?

micro (1).jpg El pase sanitario será un "requisito obligatorio para la utilización de servicios públicos de transporte de pasajeros

Vale mencionar que “las empresas concesionarias o permisionarias de servicios públicos de jurisdicción provincial tendrán a su cargo el contralor de la acreditación del Pase Libre Covid en forma previa al inicio del servicio, debiendo impedir el ascenso de personas usuarias que no cumplan” con ello.

Además, toda reserva, venta y emisión de pasajes o boletos, cualquiera sea la boca o modalidad de expendio, deberá consignarse una leyenda que especifique la obligatoriedad de la portación del documento de identidad y del pase sanitario “como requisito ineludible para realizar el viaje y retirar el equipaje”.

Un dato no menor es que el incumplimiento de esta medida por parte de los usuarios puede dar lugar a la restricción de la venta de pasajes, aplicación de multas y sanciones previstas en el Decreto-Ley N° 8.841/77.

¿Qué sanciones se pueden aplicar si no presentas el Pase Sanitario ?

Si bien en la practica no se va a aplicar ninguna sanción, explicaron fuentes oficiales a A24.com, la disposición antes mencionada hace la salvedad de que en casos extremos (cuando se trate de infracciones que importan un peligro o perjuicio para la seguridad, salubridad o higiene del personal y/o de la población) se puede aplicar una multa.

Según la disposición, dicha sanción puede llegar hasta el monto de 500 sueldos mínimos de la Administración Pública Provincial.

Sin embargo, en el gobierno provincial insistieron en que no se llegará a ese punto porque si un usuario no presenta el Pase Libre de Covid-19 que acredite el esquema completo de vacunación directamente no podrá comprar su pasaje para viajar. "Esta medida no busca sancionar sino concientizar", sostuvieron.

micros.jpg Si un usuario no presenta el pasa libre de covid-19 que acredite el esquema completo de vacunación no podrá comprar su pasaje para viajar.

En ese sentido, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, señaló que la implementación del Pase Sanitario no pretende "ni un Estado policial ni un gendarme al lado de cada usuario", sino que se apelará "a la responsabilidad de todos los bonaerenses".

De todos modos, a quienes decidan no vacunarse les advirtió sobre la dificultad de asistir a ciertos eventos: "Respetamos a quienes decidan no vacunarse pero esos casos tienen consecuencia, ya que en lugares de concentración o cerrados no podrán asistir quienes no cuenten con el plan de vacunación", precisó.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof manifestó que "la idea nuestra no es sancionar a nadie, no es restringir a nadie. Es que se tome conciencia de la vacunación. El que no se vacuna representa un riesgo para él y para los demás. Es importantísimo reaccionar con la vacuna”