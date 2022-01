"El 10% de los empleados no tienen vacunas. Hay que instarlos a que se vacunen porque tendrán beneficios y no estarán aislados", enfatizó. Y señaló que "necesitan más seguridad por el bien de todos, y garantizar de alguna manera la estabilidad laboral en cuanto a la presencia".

A esta idea, también se sumó la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), que propuso se habilite a las industrias y comercios a solicitar el pase sanitario que acredite el esquema de vacunación completo contra el coronavirus.

Marcelo Fernández, Presidente de CGERA, explicó a Noticias Argentinas que “debido a que las empresas no tuvimos posibilidad de tener cobertura por parte de las ART en el caso de COVID-19, creemos que el pase sanitario es una buena medida para incentivar la vacunación, y a su vez, reducir la litigiosidad en el ámbito laboral”.

app cuidar pase sanitario.jpg Algunas cámaras empresarias piden se aplique el pase sanitario a los trabajadores.

Posturas cruzadas

Por su parte, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó en diálogo con A24.com que la implementación del pase sanitario tiene sus beneficios y sus daños; y que en última instancia es "el Estado el que debe legislar".

"Aquellas personas que por un tema de conciencia no se quieren vacunar, no pueden acceder al pase sanitario, y si no pueden acceder, en una de esas no pueden acceder al transporte público. Como no tienen transporte público, no van a trabajar. Entonces, es el empleador tiene que pagarle el salario como cualquier otro trabajador que se vacunó, que se sacrificó y que concurre a trabajar", enumeró a este medio.

Y agregó: "Me parece que no está bien y es el Gobierno el que tiene que legislar sobre esa zona gris. Si bien es cierto que hay que respetar la libertad individual, también es cierto que existe una necesidad de cuidar a todo el pueblo argentino".

En este orden, comparó la situación de Argentina con Estados Unidos, donde los contagios crecieron exponencialmente, a causa de quienes no se querían vacunar. "El Gobierno tiene que actuar en consecuencia y que la campaña de vacunación sea lo mas masiva posible", concluyó.

Al consular a referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre una posible implementación del pase sanitario para trabajadores, prefirieron no ahondar en el tema. Se limitaron a detallar que en una encuesta que realizaron a más de 200 industrias, tanto empresas grandes como pymes, registraron que más del 82% de los trabajadores se encontraban con el esquema completo de vacunación con 2 dosis o monodosis.

Vacunación en ruta.jpg Otro de los puntos en el que insisten las cámaras empresarias es en realizar campañas de vacunación masiva.

Nuevas medias para los contactos estrechos

El Gobierno anunció nuevas flexibilizaciones respecto de los protocolos de coronavirus. En esta nueva oportunidad, se dispuso que los contactos estrechos, con el esquema de vacunación completo, podrán ser exceptuados del aislamiento, en caso de haber mantenido cercanía con un caso positivo.

En este sentido, en la UIA reiteraron su postura a A24.com: "Como resultado del diálogo, las autoridades nacionales y provinciales trabajaron para modificar los protocolos de aislamiento para contactos estrechos. Este nuevo protocolo le permite al país contar con un esquema de previsibilidad en términos de continuidad productiva y el abastecimiento de bienes. Esta medida puede, como ha pasado en otros países, aliviar la situación".

test-covid-mano.jpg Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) piden que las ART cubran la realización de test rápidos para complementar la incorporación de contactos estrechos al plantel de trabajadores.

Quienes también vieron con buenos ojos la medida de flexibilización para los contactos estrechos fueron los miembros de IPA. Sin embargo, Rosato señaló que "para que los contactos estrechos se sumen a trabajar, previo debían hacerse un test rápido provisto por la ART para asegurar que no este contagiado, y así completar el plantel de trabajo".

"La ART ya no cubre el test rápido y es importante que lo hagan porque ese contacto estrecho puede estar contagiado igual. ¿Qué sentido tiene que no se haga el test? Hay que garantizar que no tiene coronavirus", cerró en diálogo con A24.com.