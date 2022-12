pelé y su hija Flavia.jpg Flavia Nascimento, con su padre, Pelé, en el hospital de San Pablo. (Foto: Gentileza Fútbol Red)

"El tratamiento está funcionando"

Kely y Flavia informaron que el cuadro que presenta su padre es totalmente diferente. Que ni siquiera se encuentra en una sala de terapia intensiva.

"No me gusta decir que el tratamiento contra el cáncer no está funcionando. Ya lo hizo, está funcionando", aseguró Flavia a los periodistas y agregó: "Él está aquí, respirando, ya está funcionando muy bien".

pelé y el parte médico.jpg El parte médico del Hospital Einstein sobre la salud de Pelé, también es tranquilizador (Foto: cuenta de Instagram de Pelé)

Pelé, en su cuenta de Instagram colgó el parte médico diario. El último sobre su salud dice que fue internado para una "evaluación" del tratamiento por el cáncer de colon. Agrega que su estado es estable y que ha respondido al tratamiento por una infección respiratoria.

El parte, firmado por tres profesionales finaliza diciendo que en las últimas 24 horas no presentó ningún empeoramiento de su cuadro general.

Aunque no fue lo único que hizo "o rei" para desmentir todas las versiones del fin de semana.

pelé y mensaje en twitter.jpg Pelé envió un mensaje de apoyo a su selección para el partido frente a Corea del Sur (Foto: Cuenta de Twitter de Pelé)

Pelé: "Voy a alentar a la selección"

El mejor jugador brasileño de la historia hizo también su aporte, por partida doble. Por un lado, para llevar tranquilidad sobre su salud. Pero en su cuenta de Twitter, además, adelantó que mirará el partido de este lunes de la "verdeamarela" contra Corea del Sur por los octavos de final de Qatar 2022.

En el texto, comentó sus sueños cuando solo tenía 17 años. Fue su aparición fulgurante en la historia del fútbol a ser la figura del primer título para Brasil en el mundial Suecia 58.

"En 1958 caminaba por las calles pensando en cumplir la promesa que le hice a mi padre. Sé que hoy muchos han hecho promesas similares y también van en busca de su primera Copa del Mundo. Veré el juego desde el hospital y estaré apoyando a cada uno de ustedes. ¡Buena suerte!", puso "o rei" en su cuenta personal.

No es momento para despedidas

Es el último mensaje de optimismo entregado por las hijas de Pelé. A sus 82 años, lucha por recuperarse gracias al tratamiento contra el cáncer de colón. Por eso Kely, su hija que viajó a San Pablo desde los Estados Unidos dijo:"Está enfermo, es viejo y está en el hospital con una infección pulmonar. Cuando mejore, volverá a casa. No se despedirá en el hospital en este momento”.