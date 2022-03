Quién es Franco Carboni, el juvenil del Inter citado por Scaloni a la Selección Argentina

image.png

Quién es Franco Carboni

El joven nació en Argentina en 2003 pero, con solo dos años, se fue a vivir al exterior, ya que su papá, Eduardo Carboni, había fichado para el Bull Salzburg de Austria. Por ese motivo, Franco se crio en Europa, retornando a su país de origen en 2011.

"Ahí empecé a jugar en Lanús, el club del cual soy hincha, y me di el lujo de salir campeón tres veces: una con mi papá como DT otra con Pirulo Cordero y otra con Julián Kmet. En 2019 mi viejo asumió como técnico de Reserva y coordinador de Inferiores del Catania (ahora trabaja en el Spezia) y volvimos para Italia. Jugué en la Séptima del Catania, dos partidos en la Reserva y luego me compró el Inter", contó.

Pese a ser argentino, Carboni jugó en la Sub 17 y la Sub 19 de Italia, aunque su deseo era jugar en la Selección Argentina: "Si bien tengo doble ciudadanía, todo jugador argentino sueña con vestir alguna vez esa camiseta. Según tengo entendido, mientras no debute en la Mayor de Italia, la posibilidad de jugar para la Argentina está. De todos modos, estoy muy feliz de haber sido convocado y soy un agradecido a Italia por la oportunidad".

image.png

Finalmente, su deseo se hizo realidad: Lionel Scaloni lo convocó, junto a su hermano y otros juveniles, para participar, con la Selección Argentina, de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, previas al Mundial que se disputará en Qatar.