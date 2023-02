Se levantó la clausura de la tercera bandeja sur de la Bombonera: ¿cuántos socios podrán ingresar al partido contra Platense?

El viernes hubo una nueva inspección y este sábado, pasado el mediodía, el juez, basado en los informes de los peritos, emitió un fallo en el que sostuvo la inhabilitación de la tercera bandeja. Sin embargo, desde el Comité de Seguridad de Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires enviaron los informes técnicos que se reclamaban (se remarcaba que no estaban dadas las garantías de estabilidad estructural y que se mantenía el riesgo de derrumbe), pero finalmente informó la Bombonera está en condiciones.

Bombonera.webp La tercera bandeja de La Bombonera fue habilitada para el partido contra Platense. (Foto: Archivo)

De hecho, la Agencia Gubernamental de Control, a través de la Unidad Ejecutora de Estadios, argumenta que están las condiciones dadas para que se levante la clausura, pero para que esto sucediera se requería del visto bueno de Clerici. Finalmente, el juez emitió el fallo.

"Levantar la medida de clausura preventiva de la Tribuna Superior Sur, del Club Atlético Boca Juniors, (...) encontrándose a cargo de la fiscalía la obligación de disponer todo cuando fuese necesario para cumplir la orden judicial", se lee en la resolución.

No obstante, también se estableció que ese sector de La Bombonera podrá recibir 2950 personas, y no los cinco mil de capacidad, un límite que deberá ser cumplido de manera estricta. Además, se informó que deberán notificar períodicamente a la Fiscalía especializada en Eventos Masivos sobre la cantidad de hinchas que concurren a ese sector.

Juan Román Riquelme y la fuerte critica a Celsa Ramírez, la fiscal que clausuró la cancha de Boca: "Que la señora..."

Riquelme bombonera.webp Riquelme había criticado a la fiscal que clausuró La Bombonera. (Foto: Archivo)

Juan Román Riquelme, vicepresidente del Xeneize, rompió el silencio y habló sobre La Bombonera, la clausura de la Tribuna Sur que resolvió la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos a cargo de la fiscal Celsa Ramírez y al año electoral que atraviesa el club. "Será divertido", aseguró.

Luego de los inconvenientes que se desarrollaron en los accesos de La Bombonera en la primera fecha de la Liga Profesional que Boca disputó contra Atlético Tucumán, la fiscal Celsa Ramírez clausuró la Tribuna Sur del estadio un día antes de que el Xeneize reciba a Central Córdoba en la segunda jornada. Ante esta situación, Riquelme, sin nombrarla, criticó a la fiscal y se refirió a ella como "la señora". Además, puse bajo la lupa el equipo del que es hincha: "La cancha está linda, La Bombonera es linda. La gente nuestra la hace cada vez más hermosa, es una fiesta cada vez que jugamos. Habría que preguntarle a la señora (Celsa Ramírez) de qué cuadro es, qué se yo… Es la misma que le hizo declarar a mi hijo, me parece. Habría que ver ahora… Sabemos que está todo en regla. Esta tarde, se le presentarán las cosas y ojalá que trabaje hasta el sábado y que nos habilite la cancha como tiene que ser. Porque el otro día trabajó hasta el sábado. Que trabaje hasta el sábado porque al único que perjudica es al hincha".

Además, Riquelme hizo referencia a que "vivimos en un país en el que lo único que trasladamos son malas noticias" y volvió a hacerle un fuerte pedido a la fiscal, haciendo hincapié en que lo significa para el socio ir al estadio: "Para el hincha de Boca es muy importante ir el domingo a la cancha porque es una fiesta, se olvida de todos los problemas, va a alentar a su club, va a vivir una fiesta. Le pido a la señora (Celsa Ramírez) que deje que los hinchas vayan a disfrutar de un espectáculo, de estar en su casa, porque los hinchas del club son los dueños de nuestra casa, y lo único que queremos es disfrutar el domingo de recibir a uno de nuestros ídolos (Martín Palermo) como técnico del equipo rival, que el hincha de Boca lo hará como se lo merece".

Luego, el ídolo Xeneize fue consultado sobre si detrás de la clausura habría un asunto político y, sin ser explícito, dio a entender lo que él cree: "No lo sé, ja. Va a ser un año divertido, eso es lo único que sé. Nosotros llevamos tres años en el club, hemos tenido la suerte de ganar cinco títulos, esperemos poder ganar alguno más este año, que el hincha pueda festejar, que La Bombonera siga siendo una fiesta. Le quiero agradecer al hincha porque cada partido es un espectáculo. Tanto los de atrás del arco, como las plateas y en la popular, se están manejando de una manera increíble y eso se agradece. Lo único que pido, sea del equipo, que sea esta señora (Celsa Ramírez) que nos deje disfrutar a los hinchas de nuestro estadio, nada más".

Por otra parte, el vicepresidente expresó que La Bombonera seguirá siendo una fiesta cada vez que Boca juegue de local y aprovechó para volver a caerle a Celsa Ramírez: "Yo amo a nuestro estadio, amo a nuestros hinchas, yo soy uno más y ellos son los dueños de nuestro club. Que la señora (Celsa Ramírez) nos deje disfrutar de nuestra casa, por favor. Nosotros tenemos todo en regla y lo único que pedimos es que nos deje disfrutar de nuestro estadio, de nuestra fiesta, no pedimos mucho… Será un año divertido, claro que sí".

"Ojalá que mañana, y sino que trabaje hasta el sábado, pero que nos deje disfrutar de nuestra cancha. No estoy molesto, el que se enoja pierde y no me voy a enojar nunca. Porque estoy en el club más grande del mundo, porque estoy en mi casa y porque tengo la obligación con los hinchas de cuidar a nuestro club", añadió Riquelme sobre cuándo podría resolverse la habilitación de la Tribuna Sur de La Bombonera que fue clausurada.