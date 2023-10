Repudiable escupitajo a Messi: el video, el descargo del capitán y la réplica de Sanabria

Inmediatamente después del encuentro, Sanabria negó la acusación de escupir a Messi pese a que las imágenes muestran lo contrario.

El descargo de Messi tras la agresión de Sanabria

messi.jpg Messi aseguró que se "sintió bien" tras su regreso con la Selección ante Paraguay (Foto: NA).

Lionel Messi reconoció que se sintió "bien" desde lo físico en los minutos que disputó en el triunfo de la Selección por 1 a 0 ante Paraguay y aseguró no conocer a Antonio Sanabria.

"La verdad que no lo vi. Me dijeron ahí en el vestuario que me habían escupido, no sé ni quién es, no sé quién es el chico este (por Sanabria). No lo vi pero tampoco le quiero dar importancia sino ahora van a salir a hablar en todos lados y es peor, se hace conocido. Mejor dejarlo ahí", arremetió el rosarino.

Posteriormente, llevó tranquilidad sobre su estado físico, luego de que una molestia muscular le privara jugar con normalidad durante el último mes: "Me sentí bien, pude sumar minutos, hace tiempo que estaba parado. Más allá de eso me sentí muy bien y espero seguir entrenándome al máximo para seguir encontrando buenas sensaciones como las de hoy".

Argentina venció a Paraguay y es líder con puntaje perfecto de las Eliminatorias

El partido comenzó de la mejor manera para la Selección Argentina. A los 3 minutos del primer tiempo, tras un córner desde la izquierda de Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, de volea, sorprendió con una pirueta por el segundo palo y puso en ventaja al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Por intermedio de De Paul, Nicolás González y Lautaro Martínez, la "Scaloneta" intentó generar peligro, pero no logró ampliar la diferencia en el marcador.

En la parte final ingresó Lionel Messi, que pegó dos tiros en los palos, para hacer fluir de mejor manera las redes de ataque de la Selección Argentina, pero pese al dominio territorial le costó generar situaciones claras para definir el pleito.

Finalmente fue victoria de la Selección Argentina que sigue puntero en las Eliminatorias y mantienen su buen nivel de cara a lo que resta en las eliminatorias y la próxima Copa América.