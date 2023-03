Videos | El ritual de los jugadores de la Selección argentina para "bautizar" a los nuevos convocados

Ángel Di María fue el encargado de compartir los shows en sus historias de Instagram, en donde se ve a Lionel Messi, muy entretenido y muerto de la risa con la performance de sus compañeros.

Embed

Lejos de hacerlos sentir incómodos, los futbolistas más experimentados del plantel celebraron las interpretaciones de sus compañeros con aplausos y elogios, lo que hizo que el momento no sea tan vergonzozo.

Los chicos eligieron canciones populares como "Deja de llorar", de El Polaco, "Mi celosa hermosa", de Sergio Torres, "No me arrepiento de este amor", de Gilda y "Ya no vuelvas", de La Konga, precisamente una de las bandas que actuarán esta tarde en la fiesta de los campeones.

Embed