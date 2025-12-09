Causa Sur Finanzas: la Justicia ordenó allanamientos en la AFA y en distintos clubes de fútbol

También se allanó el predio de Ezeiza, utilizado por la Selección Argentina, y el domicilio donde funciona la Liga Profesional de Fútbol, a fin de obtener información administrativa y financiera vinculada a los contratos y los acuerdos con la firma investigada.

Los 17 clubes alcanzados por la investigación

Según la investigación, los allanamientos se realizaron en instituciones que mantenían acuerdos comerciales o de sponsoreo con Sur Finanzas, o que habrían recibido préstamos de la firma.

Entre los clubes involucrados figuran:

Independiente, Racing y San Lorenzo , tres de los cinco grandes del fútbol argentino.

, tres de los cinco grandes del fútbol argentino. Barracas Central , el club fundado por Tapia y presidido actualmente por su hijo.

, el club fundado por Tapia y presidido actualmente por su hijo. Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Recreativo Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

La hipótesis que investiga la fiscal Cecilia Incardona es que la financiera otorgaba préstamos a los clubes, los cuales eran devueltos mediante ingresos por derechos de televisación o contratos de marketing, mecanismo que podría encubrir una maniobra de lavado de dinero. Por ese motivo, la fiscal solicitó levantar el secreto fiscal y bancario de las 17 instituciones involucradas.

En paralelo, la semana pasada Vallejos, figura vinculada a la financiera, se presentó ante la fiscalía para entregar su celular, luego de haberse negado previamente. Su dispositivo será peritado para determinar si contiene comunicaciones o registros relevantes para la causa.

Excursionistas se desliga de cualquier vínculo financiero

Tras el allanamiento, el club Excursionistas emitió un comunicado oficial para aclarar su relación con Sur Finanzas. En el texto, la institución enfatizó que el único vínculo con la firma fue un acuerdo de sponsoreo, del mismo modo que se realizan otros convenios destinados al sostenimiento de las actividades deportivas y sociales.

excursionistas

“No mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”, aclaró la entidad en el comunicado. Además, remarcó que la presencia del logo de la financiera en la indumentaria o en los espacios contratados fue “exclusivamente una exhibición de marca pactada contractualmente”.

Finalmente, el club expresó que se encuentra “a plena disposición de la Justicia y de cualquier autoridad competente que requiera información o documentación relacionada con dicho acuerdo comercial”, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.