Allanamientos en Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA, y en Banfield, por sospechas de lavado de dinero

19 ALLANAMIENTOS POR LAVADO EN SUR FINANZAS: VÍNCULOS CON EL FÚTBOL Y EL "CHIQUI" TAPIA

Uno de los operativos se lleva a cabo en la sede del Club Atlético Banfield.

Al vencer los plazos pactados y sin que Banfield cumpliera con el pago, las partes firmaron dos anexos contractuales.

• En el primero, fechado el 1° de febrero de 2023, se habría establecido que la deuda se saldaría con el 30% del monto neto de la transferencia de Urzi al club mexicano.

• En el segundo, del 31 de enero de 2024, se ratificó tanto el préstamo como la participación del 30% en futuras transferencias, además de fijar una garantía de 1 millón de euros, incluso si la operación no se concretaba.

Para la fiscalía, estos elementos apuntan a un vínculo entre la presunta actividad ilícita de las autoridades de Banfield —Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa—, las sociedades Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil y Banfileños S.A., y el uso de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para dar apariencia legal a fondos de origen ilegítimo mediante fideicomisos y estructuras de pago.

Qué más investiga la Justicia sobre Sur Finanzas

La causa también busca determinar si Sur Finanzas evadió el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios durante períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025, a través de una maniobra aún bajo análisis y la presunta omisión de actuar como agente de liquidación.

Los investigadores intentan establecer si se utilizaron cuentas bancarias a nombre de personas jurídicas, monotributistas sin capacidad económica y sujetos no categorizados para esquivar obligaciones impositivas.

Además, se examinan movimientos por sumas millonarias de asociaciones civiles y fideicomisos vinculados a clubes de fútbol como San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.