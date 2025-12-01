En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
INVESTIGACION

Allanamientos en Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA, y en Banfield, por sospechas de lavado de dinero

Lo ordenó el juez federal Luis Armella, en una causa por lavado de activos. Hubo operativos en otros 19 domicilios.

Allanamientos en Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA, y en Banfield, por sospechas de lavado de dinero

La Policía Federal allanó hoy la oficina central de la financiera Sur Finanzas, empresa creada por Ariel Vallejos y vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero relacionado con la transferencia del exjugador de Banfield Agustín Urzi.

Leé también La defensa de Spagnuolo insistió en que los audios fueron adulterados y pidió la nulidad del caso
la defensa de spagnuolo insistio en que los audios fueron adulterados y pidio la nulidad del caso

Además de la sede central, los procedimientos alcanzan a otros 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos oficinas del club y direcciones asociadas a distintos fideicomisos. Entre los puntos allanados figuran la sede de Banfield y una oficina ubicada en Adrogué.

Los investigadores sospechan que se creó un fideicomiso con el fin de blanquear fondos vinculados a la actividad deportiva de Urzi. Sur Finanzas habría canalizado dinero ilegal a través de los montos pagados por la transferencia del jugador al FC Juárez de México.

La fiscalía que impulsa la causa investiga una presunta maniobra de lavado de activos atribuida a Oscar Tucker (director suplente) y Federico José Spinosa (vicepresidente), quienes habrían incorporado al patrimonio del Club Atlético Banfield los fondos de un préstamo otorgado por la firma Auriga League S.A., por un total de 2 millones de euros, sin efectuar la devolución.

19 ALLANAMIENTOS POR LAVADO EN SUR FINANZAS: VÍNCULOS CON EL FÚTBOL Y EL "CHIQUI" TAPIA

Uno de los operativos se lleva a cabo en la sede del Club Atlético Banfield.

Al vencer los plazos pactados y sin que Banfield cumpliera con el pago, las partes firmaron dos anexos contractuales.

• En el primero, fechado el 1° de febrero de 2023, se habría establecido que la deuda se saldaría con el 30% del monto neto de la transferencia de Urzi al club mexicano.

• En el segundo, del 31 de enero de 2024, se ratificó tanto el préstamo como la participación del 30% en futuras transferencias, además de fijar una garantía de 1 millón de euros, incluso si la operación no se concretaba.

Para la fiscalía, estos elementos apuntan a un vínculo entre la presunta actividad ilícita de las autoridades de Banfield —Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa—, las sociedades Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil y Banfileños S.A., y el uso de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para dar apariencia legal a fondos de origen ilegítimo mediante fideicomisos y estructuras de pago.

Qué más investiga la Justicia sobre Sur Finanzas

La causa también busca determinar si Sur Finanzas evadió el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios durante períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025, a través de una maniobra aún bajo análisis y la presunta omisión de actuar como agente de liquidación.

Los investigadores intentan establecer si se utilizaron cuentas bancarias a nombre de personas jurídicas, monotributistas sin capacidad económica y sujetos no categorizados para esquivar obligaciones impositivas.

Además, se examinan movimientos por sumas millonarias de asociaciones civiles y fideicomisos vinculados a clubes de fútbol como San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Crearán una nueva red federal para perseguir morosos en la cuota alimentaria: ¿Qué es y cómo funciona?
Milei anunciará en los próximos días una baja de impuestos en el marco de las reformas laboral y fiscal
Bullrich y Adorni presentaron las propuestas del nuevo Código Penal: "Viene a poner orden donde antes reinaba la barbarie"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar