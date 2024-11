Pedido de indagatoria a Mario Quintana: el rol de un exministro y por qué apunta directo a Macri

“Presiones e intimidaciones”

Quintana está imputado por “haber participado en la maniobra de exigencias, presiones e intimidaciones que, desde el Poder Ejecutivo Nacional, se dirigieran a Daniel Eduardo Vila, entre los meses de febrero de 2016 a septiembre de 2017, a los fines de que éste, desistiera de la medida cautelar otorgada por la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza”.

Vila había accedido a través de dos empresas de su grupo a la concesión de una parte del espectro para la explotación de las telecomunicaciones bajo la tecnología 4G. Las restricciones cambiarias para acceder a la compra de dólares que regían en 2015 dificultaron el cumplimiento de los términos de la adjudicación, y en ese contexto el tribunal mendocino concedió una medida cautelar a favor de Vila que le permitía conservar la concesión a la espera de hallar una solución al acceso al mercado de cambios.

Allí, según Vila, se catalizaron las presiones de Macri, transmitidas a través de su funcionario Quintana, para que desistiera de la cautelar y liberara el espectro “ya que tenía compromisos asumidos con anterioridad con el Grupo Clarín”.

“Yo le dije que no podía; finalmente le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo. Como no lo hizo, presentó ese documento judicial antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado. ¿Qué hizo ahí el presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal”, señaló Vila, según consta en el expediente.

Quintana-ok.jpg Mario Quintana, exvicejefe de gabinete de Mauricio Macri (Foto: archivo).

Mensajes de WhatsApp

Mientras bajo presión Vila trataba de obtener el mejor acuerdo posible con Quintana, fue denunciado penalmente por el gobierno por el presunto delito de estafa. Vila le envió un mensaje de WhatsApp a Macri: “...Hola Mauricio. Te molesto porque de acuerdo a lo que acordamos mañana se iba a hacer la audiencia en Mendoza. Sorpresivamente hoy tomé conocimiento de la existencia de una denuncia penal en mi contra presentada por Aguad cuando era Ministro. Arlink y otros s/defraudación contra la administración pública….” Expte Nro. 4507/2017, Juzgado Nacional Correccional y Criminal Nro. 8, Secretaría 15. La verdad es que no entiendo… Denuncia Penal!!!...”.

El mensaje consta en el expediente.

Finalmente, la conciliación se hizo. Vila aceptó participar tras consultarlo con sus abogados, entre ellos el hoy ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “respecto de lo penal”.

Del dictamen de Marijuan, de 22 páginas, se desprende que “la audiencia de conciliación finalmente se concretó el día 8 de septiembre de 2017. Ese mismo día el Presidente (Macri) le mandó un mensaje vía WhatsApp, desde su teléfono celular particular diciéndole textualmente ‘…Me alegro que hoy hayamos limpiado un tema del pasado y el procurador ya tiene instrucciones para desactivar el tema penal abz y nos vemos el lunes…’”.

Efectivamente, la denuncia penal contra las empresas de Vila se desactivó porque la fiscalía de Cámara desistió de mantenerla abierta.

A través de un amigo en común, el exministro Aguad, quien había formulado la denuncia, le hizo saber que “deseaba recomponer la relación puesto que su accionar al denunciarlo penalmente, había obedecido a una instrucción de Quintana por indicación del Presidente Macri”, explica el dictamen.