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Por lo que se sabe - o ha trascendido - Estados Unidos e Irán avanzan en negociaciones para alcanzar un posible acuerdo de paz y una extensión del alto el fuego de 60 días, en medio de las tensiones que desde hace meses afectan al Golfo Pérsico y al estratégico estrecho de Ormuz. Aunque todavía no hay un pacto definitivo, en los últimos días surgieron señales de acercamiento entre Washington y Teherán.

Según reportes de medios internacionales, el borrador del memorando de entendimiento incluiría varios puntos clave. Uno de los principales sería la reapertura total del estrecho de Ormuz para el tránsito marítimo internacional, algo central para el comercio mundial de petróleo y gas. Irán debería retirar minas y garantizar la libre circulación de buques en un plazo aproximado de 30 días.

A cambio, Estados Unidos se comprometería a discutir un alivio parcial de sanciones económicas y la liberación de fondos iraníes congelados en el exterior.

El gran desacuerdo está - como siempre - sobre el programa nuclear iraní y los límites al uranio enriquecido, uno de los temas más sensibles de la negociación. Cuando EE.UU. atacó y asesinó a Ali khamenei el pasado 28 de febrero dio como razón fundamental que "Irán jamás tendrá una bomba atómica" y que ahora vendría un "cambio de régimen". La respuesta de Irán fue bloquear el estrecho de Ormuz.

Noventa días más tarde, todo sigue igual. Y el acuerdo espera que la jugada de alguno de los dos países sea el último movimiento en el camino a la paz.

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