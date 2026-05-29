En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Estados Unidos
Irán
¿Guerra o acuerdo?

Medio Oriente: la novela del acuerdo entre Irán y EE.UU. no deja de sumar capítulos y el final es inesperado

La guerra que comenzó en febrero se mantiene en una suerte de letargo, sólo sacudido por algunos ataques esporádicos. Según sea la semana, a veces Irán y a veces los Estados Unidos dan por hecho un acuerdo de paz que la otra parte desmiente al instante.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Banner Seguinos en google DESK
La novela del acuerdo entre Irán y los Estados Unidos¿ quién realizará la última jugada? (Foto: A24.com

La novela del acuerdo entre Irán y los Estados Unidos¿ quién realizará la última jugada? (Foto: A24.com

El acuerdo de Irán y los Estados Unidos, parece que se desarrolla como el argumento de una serie por un canal de streaming. Según la repercusión en el público - en este caso el mundo - va variando por semanas. Donald Trump lleva mas de un mes desde que dejó de amenazar a Irán con borrarlo del Planeta.

Leé también "Crítico": la novela de Donald Trump e Irán sumó un nuevo capítulo en la guerra en Medio Oriente
Trump: La tregua se encuentra en estado crítico. (foto: Reuters)

Irán, por su parte, asegura que cualquier nueva aventura militar norteamericana transformará al estrecho de Ormuz en un cementerio. Mientras tanto, en el problema de fondo, no se avanza casi nada. O si hay avances, las partes lo mantienen en secreto o se desmienten en cuanto hay un adelanto del periodismo o terceros países.

Embed

Por lo que se sabe - o ha trascendido - Estados Unidos e Irán avanzan en negociaciones para alcanzar un posible acuerdo de paz y una extensión del alto el fuego de 60 días, en medio de las tensiones que desde hace meses afectan al Golfo Pérsico y al estratégico estrecho de Ormuz. Aunque todavía no hay un pacto definitivo, en los últimos días surgieron señales de acercamiento entre Washington y Teherán.

Según reportes de medios internacionales, el borrador del memorando de entendimiento incluiría varios puntos clave. Uno de los principales sería la reapertura total del estrecho de Ormuz para el tránsito marítimo internacional, algo central para el comercio mundial de petróleo y gas. Irán debería retirar minas y garantizar la libre circulación de buques en un plazo aproximado de 30 días.

A cambio, Estados Unidos se comprometería a discutir un alivio parcial de sanciones económicas y la liberación de fondos iraníes congelados en el exterior.

El gran desacuerdo está - como siempre - sobre el programa nuclear iraní y los límites al uranio enriquecido, uno de los temas más sensibles de la negociación. Cuando EE.UU. atacó y asesinó a Ali khamenei el pasado 28 de febrero dio como razón fundamental que "Irán jamás tendrá una bomba atómica" y que ahora vendría un "cambio de régimen". La respuesta de Irán fue bloquear el estrecho de Ormuz.

Noventa días más tarde, todo sigue igual. Y el acuerdo espera que la jugada de alguno de los dos países sea el último movimiento en el camino a la paz.

Noticia en desarrollo...

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estados Unidos Irán Guerra Acuerdo Donald Trump
Notas relacionadas
Irán confirmó contactos con Estados Unidos y anunció controles en el estrecho de Ormuz
Donald Trump dijo que EEUU e Irán están "cada vez más cerca" de alcanzar un acuerdo
"Prácticamente negociado": las diferencias clave que evitan el cierre del acuerdo entre Irán y EE.UU.

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar