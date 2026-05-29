Quién es el desconocido jugador del Mundial que enloqueció las redes por un influencer argentino y ya tiene canción

Tim Payne tiene 32 años y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol oceánico. A lo largo de su carrera jugó en equipos de Nueva Zelanda y Australia, además de formar parte de distintas categorías de la selección nacional.

Aunque su nombre no figuraba entre las grandes estrellas del Mundial 2026, la viralización lo convirtió en uno de los personajes más comentados en la previa del torneo.

Gran parte del fenómeno surgió en Argentina, donde usuarios comenzaron a compartir memes, videos y mensajes de apoyo para el futbolista. Muchos incluso lo adoptaron como una especie de “jugador del pueblo” de cara al Mundial 2026.

WhatsApp Image 2026-05-29 at 09.12.34 Valen Scarsini, el influencer argentino que convirtió en "popular" al futbolista de Nueva Zelanda.

El fenómeno creció tanto en redes sociales que incluso apareció una canción dedicada al futbolista neozelandés. Entre memes y publicaciones virales, usuarios comenzaron a compartir frases como “Tim Payne, desde la cuna hasta el cajón” y el juego de palabras “No Payne, no gain”, que rápidamente se volvieron tendencia entre los hinchas.

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La repercusión también llegó a figuras muy conocidas de redes sociales y de los medios. Entre los mensajes que recibió aparecieron comentarios de cuentas deportivas argentinas, influencers y creadores de contenido de distintos países.

Incluso el streamer español TheGrefg le escribió “You are my idol” (“Sos mi ídolo”), un comentario que rápidamente se viralizó entre los seguidores del futbolista neozelandés.

También reaccionaron el influencer y actor mexicano Juampa Zurita, el humorista y creador de contenido argentino Grego Rosello y el youtuber español Werlyb, entre otros usuarios reconocidos de las redes sociales.

El agradecimiento de Tim Payne al influencer argentino Valen Scarsini

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La repercusión fue tan grande que el propio Tim Payne publicó un video para agradecer el apoyo recibido. En el mensaje, el futbolista mencionó directamente al influencer argentino Valen Scarsini.

“Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo”, expresó el neozelandés antes de continuar el mensaje en inglés.

“Solo quiero decirte primero muchísimas gracias a ti, Valen. Han sido unas 48 horas bastante locas”, afirmó. En la misma línea, se mostró “muy agradecido" a su país en el Mundial y destacó el cariño que recibió en redes sociales: “Agradezco todo el amor de todas partes del mundo. Muchas gracias”.

Contra quién jugará Nueva Zelanda en el Mundial 2026

La selección de Nueva Zelanda, donde juega Tim Payne, integrará el Grupo G del Mundial 2026 junto a Bélgica, Egipto e Irán.

El seleccionado oceánico volverá a disputar una Copa del Mundo después de su participación en Sudáfrica 2010. Curiosamente en aquel torneo, aunque no logró avanzar a octavos de final, terminó invicto tras empatar sus tres partidos de fase de grupos ante Eslovaquia, Italia y Paraguay,

Antes de eso, Nueva Zelanda también había jugado el Mundial de España 1982.