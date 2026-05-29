El explosivo secreto que Leandro Nigro ventiló sobre Manuel Ibero y descolocó a Luana en Gran Hermano

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La charla siguió subiendo de tono cuando Leandro quiso saber si esos mensajes habían ocurrido mientras la relación con Zoe Bogach continuaba. “¿Mientras estaba con Zoe te escribía?”, preguntó sorprendido. Sin dudarlo, Luana respondió: “Mientras estaba con Zoe. Y a Nenu también le escribía”.

Entonces, el influencer decidió profundizar aún más en la historia y contó detalles de lo que pasó con su exnovia. “Yo recién me ponía de novio con Tiziana y el chabón le hablaba, la invitaba a la cancha de Boca y todo”, recordó molesto.

Además, dejó en claro que jamás había hecho pública la situación hasta ahora. “Yo nunca la expuse por ningún lado. Sos la primera persona de acá que lo sabe. No se lo conté a nadie”, reconoció frente a Luana Fernández.

La participante volvió a insistir en que la actitud de Manuel Ibero no le resultaba extraña. “Pero no me sorprende, porque yo también hablaba con él”, señaló. Finalmente, Nigro cerró con una frase contundente sobre la convivencia dentro de la casa: “Ni a Zunino se lo conté. Yo lo tengo montado en un huevo. Acá finjo demencia”. Ante eso, Luana le aconsejó con picardía: “Vos podés jugar con lo que quieras”.

Luana y Nigro GH ok

Cuál fue la explicación de Santiago del Moro sobre la advertencia a Nigro en Gran Hermano

Después del fuerte llamado de atención que recibió Leandro Nigro dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, la polémica siguió creciendo afuera del reality y fue Santiago del Moro quien decidió salir a explicar públicamente qué motivó la decisión de la producción. El conductor habló del tema en su programa radial El club del Moro, en La 100, y dio detalles sobre la situación que atraviesa el participante.

Todo se desencadenó luego del comunicado que el Big le dedicó al joven frente al resto de los jugadores, donde se cuestionó su escasa participación en el juego y su actitud dentro de la convivencia. Ante el revuelo que se generó en redes y entre los seguidores del programa, Del Moro intentó poner paños fríos y explicó cómo ven actualmente a Nigro desde el reality.

“A esta altura de la competencia sienten que no tiene juego y hasta la está pasando más o menos”, aseguró el conductor, dejando en evidencia la preocupación que existe por el comportamiento del participante.

Además, remarcó que desde el programa observan de cerca el nivel de compromiso de cada jugador con la experiencia. “Lo que evalúa Gran Hermano es que hay tantos chicos y chicas con ganas de estar ahí, y parece que a él no le interesa. Los castings que hizo son muy buenos, es un chico que habla mucho y al que le gusta mucho el programa”, sostuvo.

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En ese sentido, Del Moro explicó que una de las cuestiones que más llamó la atención fue la desconexión que muestra Nigro en distintos momentos dentro de la casa. “Cuando lo llaman al confesionario es como si no estuviera interesado en la casa. Si bien hubo jugadores de ese perfil, estaban interesados en seguir en competencia”, señaló.

Luego, el conductor lanzó una frase contundente sobre el presente del participante dentro del reality: “Está ajeno a la casa. Se le abre la puerta porque no tiene ganas de estar”. Incluso, cuando le preguntaron si el joven había manifestado intenciones de abandonar el programa, respondió de manera tajante: “No llega ni a eso”.

Por último, Del Moro dejó abierta una posibilidad de cambio para Nigro dentro del juego y concluyó: “Si él es vivo, se agarra de esto y puede transformarse en protagonista. Me encantaría que esto lo ayude mucho, pero la verdad es que está de observador”.