Guillermo Francella sorprendió a Martín Bossi en el estreno marplatense de La cena los tontos: el video
Anoche se estrenó a sala llena en Mar del Plata La cena de los tontos con Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández como protagonistas, donde la presencia de Guillermo Francella generó una revolución adentro y afuera de la sala. Mirá.
27 dic 2025, 14:40
Al cumplirse exactamente 20 años de la primera vez que Martín Bossi debutó en un escenario en Mar del Plata, el showman y comediante argentino vivió una noche a pura emoción ya que anoche fue su regreso al teatro Neptuno de Mar del Plata con el enorme suceso teatral cómico de la pasada temporada 2025 en Buenos Aires: “La cena de los tontos”.
Se trata de la comedia francesa de Francis Veber, que se representó desde marzo hasta noviembre de 2025 en el Teatro El Nacional de la Avenida Corrientes con localidades agotadas, y que desde este 26 de diciembre se presenta junto a Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez, Esteban Prol, Guillermo, Mengo y Robertono “el Romi” Benemino bajo la dirección de Marcos Carnevale en el Teatro de Carlos Rottemberg, también en el estreno con localidades agotadas; y una visita muy especial en la platea: Guillermo Francella.
El actor del suceso cinematográfico de “Homo Argentum”, y que fuera protagonista de esta comedia hace más de veinte años con Adrián Suar y hoy es productor de este exitoso espectáculo, cumplió la promesa que le hizo a Bossi el día de su cumpleaños y llegó al estreno marplatense para sorprenderlo en el escenario. Fue así que Martín se emocionó profundamente, dado que Francella es el artista al que más quiere y admira.
Ubicado en la fila 6, al término de la función, Guillermo Francella se sumó al publico que colmaba la sala y aplaudió de pie a todo el elenco hasta que el comediante lo invitó a subir al escenario para protagonizar con juntos un divertido juego de espejos para regocijo del público presente donde el artista lo imitó ante la carcajada de los más de 1100 espectadores presentes en la sala teatral.
Más allá de Martín Bossi, la de anoche fue una función muy especial para Gustavo Bermúdez quien volvió a actuar en Mar del Plata en la misma sala donde en el verano de 1995 fue protagonista de un acontecimiento teatral que se llamó “Romeo Julieta”; como también fue una velada a pura emoción para Laurita Fernández que en el verano 2019 protagonizó el exitoso musical “Sugar” que arrasó con todos los premios Estrella de Mar.
La salida del teatro tanto de Bossi, Francella, Laurita Fernández como de Gustavo Bermúdez obligó a que se cortara el tráfico en la calle Santa Fe de la ciudad balnearia por la cantidad de público que esperó a los artistas para aplaudirlos, saludarlos y pedirles una selfie, coronando así una noche que augura una gran temporada teatral.
De qué se trata La cena de los tontos, la obra que encabeza Martín Bossi junto a Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández
Un grupo de amigos organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un "tonto" para burlarse de él. Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos.
De esta manera, la obra que tiene a Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández protagonizando este efectiva comedia dirigida por Marcos Carnevale y producida por Adrián Suar, Guillermo Francella, Pablo Kompel, Ezequiel Corbo y Federico Hoppe, expone, con un humor ácido, el egoísmo humano y la verdadera definición de quién es el "tonto".
Así con localidades que oscilan entre los $35.000 y los $55.000, La cena de los tontos tendrá funciones de martes a domingos en el teatro Neptuno de Mar del Plata durante toda la temporada de verano.