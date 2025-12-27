Guillermo Francella sorprendió a Martín Bossi en el estreno marplatense de La cena los tontos: el video

Más allá de Martín Bossi, la de anoche fue una función muy especial para Gustavo Bermúdez quien volvió a actuar en Mar del Plata en la misma sala donde en el verano de 1995 fue protagonista de un acontecimiento teatral que se llamó “Romeo Julieta”; como también fue una velada a pura emoción para Laurita Fernández que en el verano 2019 protagonizó el exitoso musical “Sugar” que arrasó con todos los premios Estrella de Mar.

La salida del teatro tanto de Bossi, Francella, Laurita Fernández como de Gustavo Bermúdez obligó a que se cortara el tráfico en la calle Santa Fe de la ciudad balnearia por la cantidad de público que esperó a los artistas para aplaudirlos, saludarlos y pedirles una selfie, coronando así una noche que augura una gran temporada teatral.

La cena de los tontos con Guillermo Francella - estreno Mar del Plata 2025

De qué se trata La cena de los tontos, la obra que encabeza Martín Bossi junto a Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández

Un grupo de amigos organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un "tonto" para burlarse de él. Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos.

De esta manera, la obra que tiene a Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández protagonizando este efectiva comedia dirigida por Marcos Carnevale y producida por Adrián Suar, Guillermo Francella, Pablo Kompel, Ezequiel Corbo y Federico Hoppe, expone, con un humor ácido, el egoísmo humano y la verdadera definición de quién es el "tonto".

La cena de los tontos 1

Así con localidades que oscilan entre los $35.000 y los $55.000, La cena de los tontos tendrá funciones de martes a domingos en el teatro Neptuno de Mar del Plata durante toda la temporada de verano.