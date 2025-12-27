Tragedia: un entrenador español y sus pequeños hijos murieron en un naufragio
Un accidente provocó la tragedia que conmociona al fútbol español.
Unas vacaciones en Indonesia terminaron en tragedia para Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos.
Unas vacaciones terminaron en tragedia para Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y sus pequeños hijos, quienes murieron cuando la embarcación en la que viajaban en Indonesia, el KM Putri Sakinah, volcó cerca de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo.
Según las autoridades locales, el barco sufrió una avería en el motor y quedó expuesto a fuertes oleajes, lo que provocó el naufragio.
El accidente dejó como víctimas fatales al entrenador, de 44 años, y a tres de sus hijos, de entre 9 y 12 años. Sobrevivieron su esposa, Andrea Ortuño, y la hija menor de 7 años, quienes fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.
Las autoridades portuarias atribuyeron el accidente a las condiciones meteorológicas extremas, que también obligaron al cierre de la isla de Padar al turismo. “Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial”, señaló el director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto.
La noticia causó profunda consternación en el mundo del fútbol español. El Valencia CF expresó su dolor y transmitió sus condolencias a la familia, mientras que otros clubes, como Real Madrid CF, también se sumaron a los mensajes de solidaridad.
Fernando Martín había desarrollado su carrera en el fútbol femenino, dirigiendo la filial B del Valencia CF y siendo reconocido por su trayectoria en el club.
El accidente pone de relieve los riesgos de las excursiones marítimas en la región de Komodo, un destino turístico popular por sus paisajes, aunque las autoridades confirmaron que la avería y las condiciones del mar fueron los factores que provocaron la tragedia.
La familia, el club y la comunidad futbolística atraviesan un momento de dolor y conmoción, mientras se lamenta la pérdida de un padre y de sus tres hijos en lo que debía ser unas vacaciones.