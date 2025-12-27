Tragedia: un entrenador español y sus pequeños hijos murieron en un naufragio

La noticia causó profunda consternación en el mundo del fútbol español. El Valencia CF expresó su dolor y transmitió sus condolencias a la familia, mientras que otros clubes, como Real Madrid CF, también se sumaron a los mensajes de solidaridad.

Fernando Martín había desarrollado su carrera en el fútbol femenino, dirigiendo la filial B del Valencia CF y siendo reconocido por su trayectoria en el club.

El accidente pone de relieve los riesgos de las excursiones marítimas en la región de Komodo, un destino turístico popular por sus paisajes, aunque las autoridades confirmaron que la avería y las condiciones del mar fueron los factores que provocaron la tragedia.

La familia, el club y la comunidad futbolística atraviesan un momento de dolor y conmoción, mientras se lamenta la pérdida de un padre y de sus tres hijos en lo que debía ser unas vacaciones.