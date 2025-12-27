Cómo mandar un mensaje en WhatsApp para Año Nuevo a varios contactos al mismo tiempo
La función de listas de difusión de WhatsApp permite enviar saludos masivos sin crear grupos ni exponer contactos. Mirá cómo hacerlo este Año Nuevo.
Cómo mandar un mensaje en WhatsApp para Año Nuevo a varios contactos al mismo tiempo. (Foto: Archivo)
En las últimas semanas del año, WhatsApp volvió a convertirse en una de las aplicaciones más utilizadas. Millones de personas enviaron saludos por Navidad y se prepararon para repetir la escena en Año Nuevo. Sin embargo, existe una herramienta nativa que resolvió ese problema hace tiempo y que todavía pasó desapercibida para muchos usuarios: las listas de difusión de WhatsApp.
Esta función permitió enviar un mismo mensaje a varios contactos al mismo tiempo, sin crear un grupo y sin generar ruido digital. Cada destinatario recibió el saludo como si fuera un mensaje individual, una diferencia clave frente a los grupos tradicionales. Por ese motivo, las listas de difusión de WhatsApp se consolidaron como una de las opciones más eficaces para saludar en fechas especiales.
A diferencia de otras alternativas, esta herramienta no mostró los números de terceros, no habilitó conversaciones cruzadas y evitó la típica catarata de respuestas que suele producirse en los grupos masivos. En un contexto donde la saturación digital fue una constante, esta función ofreció una solución simple y directa.
Qué son las listas de difusión en WhatsApp
Las listas de difusión funcionaron como un atajo para enviar mensajes masivos sin las desventajas de un grupo. WhatsApp diseñó esta herramienta para que el emisor pudiera comunicarse con varias personas a la vez, pero manteniendo la lógica del chat individual.
Cuando un usuario creó una lista de difusión, la aplicación abrió un chat especial identificado con un ícono de megáfono. Desde allí, se pudo enviar texto, imágenes, videos, audios o documentos. WhatsApp se encargó de distribuir ese contenido de forma individual a cada contacto incluido en la lista.
La diferencia central estuvo en la experiencia del destinatario. Cada persona recibió el mensaje como si hubiera sido escrito exclusivamente para ella. No vio otros participantes, no supo que se trató de un envío múltiple y no quedó atrapada en una conversación grupal innecesaria.
Este detalle marcó un antes y un después en fechas como Navidad o fin de año, cuando la intención fue saludar sin generar molestias. Por eso, muchos usuarios empezaron a considerar las listas de difusión como la alternativa más elegante frente a los grupos improvisados.
Cómo crear una lista de difusión en WhatsApp
WhatsApp habilitó esta función tanto en Android como en iPhone, aunque el acceso varió levemente según el sistema operativo. El procedimiento fue simple y rápido.
En teléfonos Android:
Abrir WhatsApp.
Tocar los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha.
Seleccionar la opción “Nueva difusión”.
Elegir los contactos que se quisieron incluir en la lista.
Confirmar la selección.
Una vez completados estos pasos, WhatsApp creó automáticamente la lista y abrió el chat correspondiente. Desde allí, el usuario pudo enviar el mensaje de saludo.
En iPhone:
Abrir WhatsApp.
Ir a la pantalla principal de chats.
Tocar el ícono “+” o la opción “Listas de difusión”, según la versión.
Seleccionar “Nueva difusión”.
Elegir los contactos y confirmar.
El resultado fue el mismo: un chat exclusivo desde el cual se envió el mensaje de manera individual a cada destinatario.
Qué ve cada contacto y por qué no parece un mensaje masivo
Uno de los aspectos más valorados de las listas de difusión de WhatsApp fue la experiencia del receptor. El mensaje llegó como cualquier otro chat individual, sin indicios visibles de que se tratara de una difusión.
El contacto no vio el nombre de la lista ni a otros participantes. Tampoco recibió notificaciones adicionales por respuestas ajenas. Si decidió responder, lo hizo en privado, como en cualquier conversación uno a uno.
WhatsApp incorporó, además, una condición clave para evitar abusos. Para que un contacto recibiera el mensaje, debía tener agendado el número del remitente. Si no lo tenía guardado, la difusión no se entregó. Esta medida buscó reducir el spam y proteger a los usuarios.