Cómo mandar un mensaje en WhatsApp para Año Nuevo a varios contactos al mismo tiempo

Cuando un usuario creó una lista de difusión, la aplicación abrió un chat especial identificado con un ícono de megáfono. Desde allí, se pudo enviar texto, imágenes, videos, audios o documentos. WhatsApp se encargó de distribuir ese contenido de forma individual a cada contacto incluido en la lista.

La diferencia central estuvo en la experiencia del destinatario. Cada persona recibió el mensaje como si hubiera sido escrito exclusivamente para ella. No vio otros participantes, no supo que se trató de un envío múltiple y no quedó atrapada en una conversación grupal innecesaria.

Este detalle marcó un antes y un después en fechas como Navidad o fin de año, cuando la intención fue saludar sin generar molestias. Por eso, muchos usuarios empezaron a considerar las listas de difusión como la alternativa más elegante frente a los grupos improvisados.

WhatsApp

Cómo crear una lista de difusión en WhatsApp

WhatsApp habilitó esta función tanto en Android como en iPhone, aunque el acceso varió levemente según el sistema operativo. El procedimiento fue simple y rápido.

En teléfonos Android:

Abrir WhatsApp.

Tocar los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha.

Seleccionar la opción “Nueva difusión”.

Elegir los contactos que se quisieron incluir en la lista.

Confirmar la selección.

Una vez completados estos pasos, WhatsApp creó automáticamente la lista y abrió el chat correspondiente. Desde allí, el usuario pudo enviar el mensaje de saludo.

En iPhone:

Abrir WhatsApp.

Ir a la pantalla principal de chats.

Tocar el ícono “+” o la opción “Listas de difusión”, según la versión.

Seleccionar “Nueva difusión”.

Elegir los contactos y confirmar.

El resultado fue el mismo: un chat exclusivo desde el cual se envió el mensaje de manera individual a cada destinatario.

Cómo programar mensajes en WhatsApp

Qué ve cada contacto y por qué no parece un mensaje masivo

Uno de los aspectos más valorados de las listas de difusión de WhatsApp fue la experiencia del receptor. El mensaje llegó como cualquier otro chat individual, sin indicios visibles de que se tratara de una difusión.

El contacto no vio el nombre de la lista ni a otros participantes. Tampoco recibió notificaciones adicionales por respuestas ajenas. Si decidió responder, lo hizo en privado, como en cualquier conversación uno a uno.

WhatsApp incorporó, además, una condición clave para evitar abusos. Para que un contacto recibiera el mensaje, debía tener agendado el número del remitente. Si no lo tenía guardado, la difusión no se entregó. Esta medida buscó reducir el spam y proteger a los usuarios.