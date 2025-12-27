En vivo Radio La Red
Netflix
Serie
APASIONADO ROMANCE

Furor en Netflix por esta nueva serie coreana que es el k-drama más popular en el mundo

Esta serie romántica coreana supera a Stranger Things en Netflix con tan solo una temporada y reconfigura el mapa del streaming con un fenómeno mundial.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Furor en Netflix por esta nueva serie coreana que es el k-drama más popular en el mundo.

Furor en Netflix por esta nueva serie coreana que es el k-drama más popular en el mundo. (Foto: Archivo)

En pleno cierre de 2025, una serie romántica coreana no solo se posicionó entre los contenidos más vistos del mundo en Netflix, sino que logró algo que parecía improbable: desplazó en conversación global y horas de visualización a una de las franquicias más poderosas de la historia reciente del streaming. Se trata de Beso dinamita.

Netflix: Diego Peretti y Juan Minujín brillan en el mejor thriller argentino y es la película más vista
Netflix: Diego Peretti y Juan Minujín brillan en el mejor thriller argentino y es la película más vista. (Foto: Archivo)

Durante cinco de las seis semanas posteriores a su estreno en noviembre, Beso dinamita se mantuvo por encima de Stranger Things 5 en distintos territorios. El dato no pasó desapercibido. Netflix había apostado fuerte por el regreso de la serie creada por los hermanos Duffer, con campañas de marketing masivas, alianzas comerciales y una expectativa global construida durante años. Sin embargo, fue un drama coreano de emisión semanal el que capturó la atención sostenida del público.

El impacto no se midió solo en visualizaciones. También se reflejó en tendencias de búsqueda, comentarios en redes sociales y recomendaciones orgánicas. La audiencia no solo veía la serie, sino que la comentaba, la esperaba y la defendía.

Beso dinamita Netflix 1

De qué trata Beso dinamita en Netflix

En Corea del Sur, los besos en televisión no son un gesto trivial. La narrativa del k-drama tradicional construyó históricamente el deseo a través de miradas, silencios y distancia física. Por eso, el primer episodio de Beso dinamita generó un quiebre con esa convención.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Luego de un apasionado romance relámpago en Jeju, el destino vuelve a reunir a un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia…".

Gong Ji-hyeok, interpretado por Jang Ki-yong, no es el heredero idealizado que suele poblar los romances televisivos. Su pasado estuvo marcado por la infidelidad de su padre, la severidad emocional heredada y la fragilidad mental de su madre. El personaje se movió desde la desconfianza y el rechazo al amor, no desde la arrogancia romántica.

Beso dinamita Netflix 2

Go Da-rim, encarnada por Ahn Eun-jin, cargó con otro tipo de peso. Mintió sobre su estado civil para acceder a un empleo en una compañía que no ofrecía oportunidades reales a mujeres sin una imagen familiar aceptable. Además, tuvo que hacerse cargo de la deuda de su hermana y de los gastos médicos de su madre. La supervivencia económica se impuso sobre el deseo.

La relación entre ambos no nació desde la idealización, sino desde la necesidad y el conflicto. Esa decisión narrativa explicó buena parte de la identificación del público con la historia.

Beso dinamita Netflix 3

El elenco de Beso dinamita

  • Jeon So-nee
  • Lee You-mi
  • Jang Seung-jo
  • Lee Mu-saeng

Cuántos capítulos tiene esta serie coreana

Otro factor clave fue la accesibilidad del formato. Con un total de 14 capítulos, todos disponibles en la plataforma, este k-drama se integró a la rutina, no exigió una atención exclusiva ni maratones interminables.

Beso dinamita Netflix 4

Los k-dramas que marcaron el 2025 en Netflix

  • Bon appétit, majestad: Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.
  • Si la vida te da mandarinas…: En la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo.
  • Tú siempre estuviste ahí: Dos mujeres planean ponerle fin a un matrimonio abusivo con un asesinato, pero la llegada de un visitante inesperado amenaza con arruinarlo todo.

Qué lugar ocupa Beso dinamita en Netflix

Al finalizar 2025, los números hablaron por sí solos. Beso dinamita no solo superó a Stranger Things en conversación, sino que confirmó el poder actual del k-drama dentro del ecosistema Netflix. No fue una moda pasajera. Fue la consolidación de una maquinaria narrativa que entendió mejor que nadie cómo emocionar al espectador global.

Tráiler oficial de Beso dinamita en Netflix

Embed

