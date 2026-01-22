A casi un año de su desaparición, actualizaron el rostro de Lian Flores con IA y aumentaron la recompensa a $30 millones

En ese marco, la recompensa fue elevada a 30 millones de pesos. Las autoridades informaron que cualquier dato puede ser comunicado al 911 de la Policía de Córdoba o al teléfono 03537-450000, interno 52801, correspondiente a la Unidad Judicial de Bell Ville.

Cómo desapareció Lian

La desaparición de Lian Gael Flores Soraire ocurrió el 22 de febrero de 2025, en un contexto que hasta hoy permanece sin respuestas. Según el relato reconstruido por el canal El Doce, ese mediodía de calor extremo el niño desapareció de su vivienda mientras sus padres descansaban.

Al advertir su ausencia, la familia inició una búsqueda desesperada dentro del predio donde viven, un lugar que alberga cuatro cortaderos de ladrillos y varias familias. La Policía desplegó un operativo desde ese mismo momento, con rastrillajes en la zona y alrededores, pero hasta la fecha la investigación no registró avances concretos.

IA y búsqueda de menores: el antecedente del caso Loan Peña

El uso de inteligencia artificial para actualizar la fisonomía de niños desaparecidos no es un caso aislado. Hace menos de una semana, la Policía Federal Argentina presentó el resultado del envejecimiento forense de Loan Danilo Peña, a un año y medio de su desaparición en la provincia de Corrientes.

La nueva imagen, que proyecta cómo se vería Loan a los 6 años, fue incorporada a sistemas de búsqueda como Alerta Sofía, ALERT.AR, los medios de comunicación y el circuito internacional de Interpol Argentina, con el objetivo de ampliar la difusión y aumentar las posibilidades de obtener información relevante.

loan

El procedimiento fue realizado por la División de Individualización Criminal de la PFA y aprobado por el Juzgado Federal de Goya. Para la reconstrucción se analizó la imagen más reciente del niño, que tenía cinco años al momento de su desaparición, el 13 de junio de 2024, junto con fotografías de padres, hermanos y abuelos, a fin de identificar patrones genéticos.

Los peritos aclararon que la imagen difundida constituye una hipótesis visual, ya que no contempla posibles cambios provocados por enfermedades, cirugías, quemaduras o exposiciones ambientales extremas. “El resultado no deja de ser una hipótesis, más cercana a un desarrollo artístico que a un estudio científico”, señalaron.

En paralelo, la familia de Loan también reclamó ante la Justicia una actualización de la recompensa, actualmente fijada en 5 millones de pesos, al considerar que el monto es insuficiente frente a la gravedad del caso y al contexto económico actual. El pedido se encuentra bajo análisis del Ministerio de Seguridad de la Nación, aunque por el momento no hubo una respuesta oficial.